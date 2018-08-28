«Тракторные заводы»: банкротство приостановлено

Арбитражный суд Чувашии приостановил производство по делу о банкротстве концерна «Тракторные заводы» (КТЗ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Начальную процедуру банкротства — наблюдение — суд ввел в отношении КТЗ по заявлению Внешэкономбанка в ноябре 2017 года. Суд включил тогда задолженность перед ВЭБом в размере 68,5 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов крупнейшего российского машиностроительного концерна.

Как следует из сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, 10 июля состоялось первое собрание кредиторов КТЗ, которое проголосовало за обращение в суд с ходатайством о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства. В соответствии с российским законодательством дело о банкротстве может быть приостановлено, в частности, в случае обжалования решений собрания кредиторов. Как следует из карточки дела, 2 августа КТЗ, входящий в концерн Курганмашзавод и ООО «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы» подали в суд ходатайства с просьбой признать недействительными ряд пунктов решения первого собрания кредиторов, в том числе пункт об обращении в арбитраж с заявлением о признании КТЗ банкротом.

На предыдущем заседании по делу о банкротстве в июне представитель КТЗ просил отложить рассмотрение дела по существу, пояснив, что имеется инвестор, который готов погасить кредиторскую задолженность должника.

Глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов 9 августа сообщил журналистам, что наблюдательный совет ВЭБа принял решение передать долг концерна «Тракторные заводы» госкорпорации «Ростех» на рыночных условиях, после чего «Ростех» передаст частному инвестору гражданские активы КТЗ, а военным подразделением будет заниматься самостоятельно. ВЭБ как основной кредитор с конца октября 2017 года проводит процедуру банкротства концерна, реализуя «дефолтную стратегию», утвержденную наблюдательным советом ВЭБа в отношении ряда активов КТЗ в качестве единственного способа преодолеть кризис и начать оздоровление производства.