НИКОЛАЙ ПАНФИЛОВ, главный тренер сборных команд Чувашии по легкой атлетике:

«Эстафета газеты «Советская Чувашия», проводимая в 80-й раз, — это не просто традиционные соревнования, это большой спортивный праздник. К нему готовятся все учебные заведения, все спортивные учреждения республики. А тренеры на этих соревнованиях присматривают резерв для сборной Чувашии. Когда-то именно на эстафете «СЧ» заметили и взяли на подготовку будущую олимпийскую чемпионку Валентину Егорову. И для многих других прославленных легкоатлетов путь в большой спорт начался именно с этой эстафеты».