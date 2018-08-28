Доверие и взаимодействие

Вчера Михаил Игнатьев встретился с членом Центральной избирательной комиссии России Александром Кинёвым, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Обсуждены вопросы взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления республики с избирательными комиссиями в период подготовки и проведения выборов. Глава Чувашии отметил, что совместная работа организована на достойном уровне, о чем свидетельствует успешно проведенная в начале года избирательная кампания Президента России. «У нас она прошла ровно. Жалоб и обращений в различные инстанции — в судебные органы, органы правопорядка, прокуратуры — было меньше, что характеризует общественные настроения», — заметил Михаил Игнатьев.

Александр Кинёв подтвердил его слова: «Чувашия явно не входит в число тех регионов, где были какие-либо проблемы. Жалоб — минимальное количество, и все они несущественные. Президентская кампания в республике прошла замечательно. Это вклад в общее дело. Мы стремимся к тому, чтобы доверие к институту выборов было максимальным, а легитимность тех, кто был избран, не подвергалась сомнению».

Была затронута и тема подготовки выборов, назначенных на Единый день голосования 9 сентября 2018 года. В Чувашии пройдут выборы на замещение 82 вакантных депутатских мандатов (из них 14 мандатов городских и районных собраний депутатов, 68 — собраний депутатов сельских поселений). Выборы состоятся во всех муниципальных районах и городских округах республики, кроме городов Чебоксары, Новочебоксарск и Аликовского района.