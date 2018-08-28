Выслушать, понять, помочь

Чтобы изменить жизнь к лучшему

Для многих жителей Чувашии местом, куда можно обратиться за помощью в трудной ситуации, стал офис Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Никаких бюрократических проволочек тут не встретишь. Отнесутся как к доброму знакомому. И так вот уже 10 лет.

Отметить круглую дату, обменяться мнениями, наметить планы на перспективу в актовом зале Национальной библиотеки собрался почти весь республиканский партактив. В отчете не обошлось и без цифр.

За 10 лет в приемную обратились 14 тысяч граждан. Практически каждому третьему из них удалось оказать конкретную помощь, в остальных случаях проведены необходимые разъяснения и консультации. «И таким результатом можно гордиться, — отметил руководитель Региональной общественной приемной Николай Николаев. — Ведь к нам, в Общественную приемную, приходят те, кто не нашел поддержки в других инстанциях. Порой чтобы перейти к делу, приходится погасить эмоции, успокоить человека. И сделать это бывает непросто».

Как правило, проблемы касаются жилищных вопросов, социального обеспечения, здравоохранения, образования, обустройства детских и спортивных площадок, дворовых территорий, газификации сельских населенных пунктов. По заявлениям граждан Общественная приемная делает запросы в республиканские и муниципальные органы власти и совместно с ними ведет поиск решения проблемы.

О доверии к «Единой России» свидетельствует растущий поток регистрируемых обращений. Эффективность работы достигается тем, что во встречах с населением участвуют руководители министерств и ведомств, депутаты всех уровней. Вошли в практику тематические, выездные и онлайн–приемы.

Выступивший на торжественном мероприятии Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, что в республике Общественная приемная лидера партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева находится на передовой общественной и политической жизни. Стала действенным каналом связи между обществом и властью. Обращения граждан позволяют вовремя вносить необходимые коррективы и дополнения в действующие нормативные правовые акты, совершенствовать региональное законодательство, государственные программы, которые потом подкрепляются финансированием. Руководитель региона напомнил, что майским указом Президента России поставлены новые цели и задачи по 12 основным направлениям социально-экономического развития страны. И здесь очень важно учитывать мнение людей.

В этот же день Михаил Игнатьев провел прием граждан в Общественной приемной партии «Единая Россия». За помощью к нему от имени жителей села Абызово Вурнарского района обратился Эдуард Михайлов. Просьба касалась строительства автодороги на улицах Овражная и Центральная. Глава Чувашии сказал, что улицы приведут в надлежащее состояние в следующем году. Из республиканского бюджета будет выделено 11 миллионов рублей. А в этом году в Вурнарском районе на дорожном строительстве предстоит освоить 93,8 миллиона рублей.

Инну Васильеву из чебоксарского микрорайона «Соляное», а также других мам и пап, проживающих здесь, беспокоит вопрос организации перевозки учащихся начальных классов к месту учебы. До школы можно доехать только на микроавтобусах, а там не хватает мест. Михаил Игнатьев уведомил Васильеву, что на предстоящий учебный год будет выделен автобус ПАЗ, который будет совершать два рейса в день. А с завершением строительства школы в «Новом городе» дети из жилого комплекса «Соляное» продолжат учебу там.

Разрешить проблему с обеспечением голубым топливом Глава республики пообещал молодым семьям из юго-западной части села Комсомольское, где активно строится индивидуальное жилье. «Объект газоснабжения здесь включен в план 2019 года», — успокоил Михаил Игнатьев заявительницу Диляру Ялюкову.

Визитом на прием к Михаилу Игнатьеву должны быть довольны также Мария Чувилина, дочка которой посещает детский садик «Журавушка» в Новочебоксарске, и чебоксарец Роман Иванов, его сын Дмитрий активно занимается футболом. В детском саду отремонтируют теневой навес, а использование тренировочных спортивных площадок в Центре имени Ардалиона Игнатьева и ДЮСШ «Спартак» в Чебоксарах, о чем просит Иванов, всегда будет в приоритете, как развитие школьного футбола и в целом молодежного спорта.