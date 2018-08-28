Школам ремонт, учителям стажировку, а родителям — университеты

Обозначены стратегические ориентиры на новый учебный год

Пленарное заседание августовского педсовета, на котором республиканский министр образования, как правило, докладывает об итогах прошедшего учебного года и планах на будущее, — своего рода программное послание педагогическому сообществу. В нем выстроена стратегия дальнейших действий для достижения определенных целей. А цели перед педагогами Президентом страны поставлены глобальные: «Наши дети мечтают о России, устремленной в будущее… Школа должна отвечать на вызовы времени, тогда и страна будет готова на них ответить» (из Послания Владимира Путина Федеральному Собранию).

Интернет набирает скорость

Перед учителями стоит амбициозная задача — России необходимо войти в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования. Но прорыв «к Олимпу» невозможен без обновления материальной базы.

«В ближайшие годы в рамках федерального проекта «Современная школа» предстоит капитально отремонтировать 71 школу, еще 19 — нужно построить и 6 — реконструировать и модернизировать. Таким образом, к 2025 году мы обеспечим обучение всех школьников в одну смену», — заверил министр образования и молодежной политики Чувашии Александр Иванов.

А благодаря проекту «Наука в школу», идея которого в том, чтобы подтянуть сельских школьников по физике с помощью дистанционного обучения с участием ведущих преподавателей вузов, базовые школы уже получили современное оборудование. Проект охватит 85 сельских школ. Три десятка школ оснастят также новым оборудованием по химии и биологии.

Минобразования Чувашии начинает обновлять компьютеры в школах и техникумах, порадовал министр. Планируется обеспечить в каждом образовательном учреждении высокоскоростной Интернет. Активно внедряются элементы электронного образования: школы уже давно ведут электронный дневник и журнал.

В федеральном проекте «Цифровая образовательная среда» поставлена задача о создании самых современных условий в 70% российских школ, а к 2024 году 40% обучающихся должны успешно демонстрировать высокий уровень владения цифровыми навыками. Школы Чувашии к этому стремятся, однако без хороших учителей в этой области больших результатов не достичь.

1 профильный педагогический класс (как минимум) планируется открыть с 1 сентября 2019 года в каждом муниципалитете.

7 школ и 13 детских садов строятся и реконструируются в текущем году.

20% компьютерного оборудования обновят ко Дню знаний в ссузах.

В 30 сельских школах республики ежегодно будут ремонтироваться спортивные залы.

Вакансия для педагога

Вот и родители нередко сетуют, что не хватает учителей по информатике, дескать, программисты — одна из самых нужных профессий на рынке труда, но основы закладывать некому. Востребованными остаются и учителя иностранных языков, физики, математики, начальных классов и другие. И даже стимулы в виде прибавки к зарплате (к слову, динамика роста к уровню прошлого года составит не менее 10%), государственной поддержки талантливых специалистов не решают пока проблемы. «Дефицит» педагогов все еще испытывают школы Алатырского, Канашского, Козловского и ряда других районов, нуждаются в кадрах столица Чувашии, Новочебоксарск, Канаш.

«В школах республики открыто 16 педагогических классов, выпускники которых в будущем пополнят ряды учителей», — обнадежил Александр Иванов, подчеркнув, что необходимо совместно с ЧГПУ продолжать работу по целевой подготовке педагогов и их сопровождению.

Важно также повышать качество преподавания, заметил он. Разница между сельским и городским образованием по-прежнему ощутима. Например, некоторые сельские школьники, получающие высокие баллы на уровне районных олимпиадных состязаний, не уверены в своих знаниях и побаиваются участвовать в республиканском этапе.

Безусловно, «топовым» школам, гимназиям, лицеям нужно делиться лучшими практиками, согласны учителя. На их базе должны открываться стажировочные площадки, лаборатории по современным методикам, центры практической помощи педагогам. Ключевую роль здесь призван исполнять Чувашский республиканский институт образования, чью работу, по мнению министра, необходимо кардинально переформатировать.

МЕЖДУ ТЕМ

Согласно международным исследованиям наши ученики сильны в математической и естественнонаучной сфере, однако «хромает» читательская грамотность, также было озвучено в докладе министра. То есть ребята слабо справляются с заданиями, где надо адекватно использовать более или менее сложные тексты для ориентации в повседневных ситуациях. Затруднения вызывают задания по применению методов исследования, задания с экологическим содержанием. Нелегко детям рассуждать и применять изученные правила и законы при решении задач, связанных с жизнью.

Заинтересованы в дарованиях

Нового подхода ждут сегодня и от дошкольного образования. Мамы и папы мечтают, чтобы в садиках внедрялись современные методики дошкольного развития. Знания, помощь в воспитании требуются и тем родителям, кто воспитывает малышей дома. Все образовательные организации (особенно детские сады и школы), по словам Александра Иванова, обязаны возродить родительские университеты, создать родительские клубы, советы отцов, матерей.

Говорилось на педсовете и о строительстве детских садов, о сохранении в школах родного языка и его внедрении в интернет-пространство, о патриотическом воспитании, профильном обучении старшеклассников. Затронули вопросы безопасности в образовательных учреждениях. Наметили точки совершенствования дополнительного образования детей в рамках проекта «Успех каждого ребенка». При этом развивать юные дарования должны помочь и педагоги, и заинтересованное в талантливых гражданах государство.

Впрочем, стремления и инициативы педагогов всегда поддерживаются на самом высоком уровне. Глава Чувашии, занявший почетное место в президиуме пленарного заседания, акцентировал, что инвестиции в образование республика не снижает: в регионе на развитие отрасли в 2018 году направлено 18,6 млрд рублей, что составляет 31,7% средств консолидированного бюджета республики.

Михаил Игнатьев подчеркнул, что главным результатом работы в сфере развития юных талантов является выход на экономику, напомнив, что Президент России поставил задачу наращивать производительность труда, ежегодно увеличивая ее минимум на 5–6%. Этого можно достичь лишь с активным участием педагогического сообщества: «Только знающий человек, имеющий навыки и компетенции, может создать хорошее высокотехнологичное производство».

МНЕНИЯ

ЛИДИЯ ЯКОВЛЕВА, заслуженный учитель Чувашской Республики, учитель истории и обществознания Кугесьского лицея Чебоксарского района:

— Очень правильно, что сейчас в школы внедряется система профильного обучения. И мы начинаем не с чистого листа. У нас уже действовали два профиля социально-экономического и инженерного направления. В этом году ожидается открытие третьего — химико-биологического. Ребята заранее определяются с востребованной экономикой профессией, успешно поступают в вузы не только Чувашии, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Нижнего Новгорода, Казани.

ИННА ИСАЕВА, депутат Госсовета Чувашии, директор чебоксарской гимназии № 5:

— Уверена, педагоги Чувашии, во многом передовые и отдающие весь свой труд на развитие каждого ребенка, готовы выполнить поставленные задачи. Прекрасно, если это будет подкрепляться материально. Поддержку в решении многих задач могут оказать и сильные школы, которые сегодня должны не зацикливаться на своих успехах, а быть центрами повышения квалификации, олимпиадными площадками, делиться волонтерской практикой, образовательными экспедициями. Нужно создавать условия для совместной деятельности городских и сельских ребят, участие в общих проектах будет полезно для обеих сторон.

Фото Олега Мальцева: Энергичные роботы, встречавшие педагогов в фойе чебоксарского Дворца культуры имени Я. Г. Ухсая, и исполнявшие классическую музыку юные дарования символизировали сочетание новых технологий и добрых традиций в современной школе.