На волжском берегу

г. Чебоксары, 1930 год

«Бульвар и площадка перед звуковым кино и гаражом, где сейчас стоят убогие ларьки и домишки, будут очищены от них, и это место превратится в один из красивых скверов города» — так писала газета «Красная Чувашия» в марте 1935 года.

Звуковой кинотеатр начали строить весной 1930 года. На фотографии самое начало строительства, то есть ждать преобразований еще лет пять. Улица, идущая вверх, тогда называлась Чувашской, на левой ее стороне, за Домом крестьянина, видны стройплощадка кинотеатра, здание гаража, церковь Михаила Архангела (здание аптеки в ту пору было еще одноэтажным, поэтому его не видно), вдали Введенский собор.

На другой стороне улицы дом купца Федора Ефремова (тогда ЦИК, сейчас филиал Художественного музея), ближе Предтеченская церковь, которая стоит на улице Аптечной (Бондарева). Справа, по краю обрывистого берега, вверх уходит волжский бульвар, а в середине, на месте нынешнего сквера К. В. Иванова, и стоят эти самые «убогие ларьки и домишки». Еще ближе к нам огороженный участок напротив Дома крестьянина, и совсем близко штабеля досок, которые гужевым транспортом (на фото видно пять или шесть лошадей) доставлялись в то время с барж на берег (или наоборот).

ИНТЕРЕСНО

Бульвар начинался от улицы Союзной, шел вверх вдоль берега Волги и заканчивался у здания тюрьмы. Дореволюционные Чебоксары не имели памятников, они появились после революции, именно здесь, на бульваре. Первый памятник был в честь Степана Разина — невысокий деревянный трехгранник с портретом народного героя установлен 1 мая 1921 года, и бульвар одно время назывался его именем.

Там же, на высоком волжском берегу, проходили захоронения борцов за установление Советской власти в Чувашии, место так и называлось — братские могилы. В тридцатые годы сложилась традиция: в дни праздников, после демонстрации на Красной площади, горожане шли на бульвар, где вначале проходил траурный митинг, а затем на берегу Волги продолжались народные гулянья.

Памятник Разину не сохранился, но у братских могил сначала был поставлен общий деревянный знак с пятиконечной звездой, затем его сменил бетонный обелиск, и уже в семидесятые годы появился гранитный, который существует по сей день.

Фото из архива, реставрация и ретушь Владимира Трофимова

* Звездочкой отмечены здания, сохранившиеся до нашего времени в первоначальном или перестроенном виде