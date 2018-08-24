Владимир Путин назначил Михаила Бабича послом России в Белоруссии

Бывший полпред Президента России в ПФО стал также спецпредставителем Президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией, Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщает портал Кремлин.ру, в ходе рабочей встречи с Михаилом Бабичем Владимир Путин отметил важность взаимодействия с Белоруссией, главным союзником и партнером России. «Это не только страна, с которой мы граничим, это страна, прежде всего, с которой нас связывают особые отношения: и исторические, и этнические, и языковые, и экономические, — подчеркнул Президент.- Белоруссия является членом и ОДКБ, и Евразэс. Мы строим еще совершенно особый формат, выстраиваем Союзное государство. Так что направлений деятельности очень много. Вы будете заниматься не только дипломатической работой, но и работой в сфере экономики, представляя интересы России как спецпредставитель. Рассчитываю, имея в виду Ваш опыт государственной работы на самых различных, очень высоких должностях, что этот ответственный участок будет в Ваших надежных руках».

Исполняющим обязанности полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе назначен Игорь Паньшин, ранее занимавший пост заместителя полпреда. Соответствующий документ, сообщает «Российская газета», перед отставкой подписал прежний полпред Михаил Бабич

Кстати. Как сообщают в СМИ, в 2016 году кандидатуру Бабича также предлагали на пост посла России на Украине. Профильный думский комитет дал согласие на назначение Бабича. Но в Киеве согласовать кандидатуру посла отказались.