АРТЕМ СЕРГЕЕВ, преподаватель Военного университета Минобороны РФ:

«Военный университет является головным научным учебным центром гуманитарных наук Минобороны РФ. Офицеры и курсанты из Чувашии зарекомендовали себя с хорошей стороны, активно участвуют в мероприятиях, проводимых Минобороны России, вузом, занимают лидирующие места на олимпиадах по информатике, военно-прикладным видам спорта. Все они являются членами Московской региональной общественной организации «Товарищество офицеров «Сыны Отечества», которое возглавляет вице-адмирал Владислав Ильин. Ежегодно в составе делегации офицеры и курсанты выезжают в Чебоксары для участия в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы».