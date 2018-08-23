Рюкзак — со спинкой, костюм — без усадки

Подготовка к школе для многих родителей влетит в копеечку

«1350 рублей потратили на сарафан, 1063 — на жакет, в полторы тысячи обошлись две блузы, за 1200 купили туфли, за 1750 — ранец, на шорты и футболку на физкультуру ушло 600 рублей плюс 1400 — на кроссовки…» — ведет строгий учет в своем блокноте чебоксарка София Иванова, собирающая в этом году дочку-первоклассницу. Меж тем в длинном списке мамы Ольги Матвеевой еще и мебель для двоих первоклашек-двойняшек. «А мы нынче собираем сразу троих школьников, только на одежду у нас ушло около 12 тысяч!» — переплюнула предыдущих собеседниц многодетная мать Елена Кузнецова. В преддверии нового учебного года родительницы подвели черту расходов вместе с корреспондентом «СЧ».

С учетом модных тенденций и размера кошелька

Еще в конце мая и начале июня на собраниях для родителей будущих первоклашек несколько компаний, занимающихся в республике производством школьной формы, презентуют свои модели сарафанов и костюмов. В некоторых школах Чебоксар принято носить одежду одного цвета, скажем, темно-синего, в других понравившийся костюм выбирают классами — однотонный серый, черный, синий или в клеточку.

— Меня прежде всего интересует не цвет и не цена, а качество, потому как по опыту знаю: сэкономишь раз на приличной вещи, потом еще больше потратишься, — просветила Елена Кузнецова. — Те же коленки на брюках вытираются, или после стирки «садится» ткань, да еще и катышками покрывается. У хорошей одежды для школьника такого быть не должно.

За восемь пройденных классов перепробовали со старшим сыном костюмы разных производителей — призналась многодетная мама и отметила, что форма, предлагаемая нашими фирмами, стала заметно лучше, видимо, на производстве активно ведут «работу над ошибками». И цену предлагают приемлемую, школам делают 20-процентную скидку. Хотелось бы Елене, чтобы повысили качество подкладочных тканей. Каким бы хорошим костюм ни был, если подкладка синтетическая, не впитывает влагу и не «дышит», ребенок будет потеть, как в парнике.

Заметила, что богаче стал и ассортимент школьной одежды — с учетом модных тенденций и размера кошелька. Если дорого покупать костюм за 3,5 тысячи (примерно столько в среднем стоит костюм для первоклашки), можно приобрести брюки и жилетку, что обойдется гораздо дешевле. Но «бывалые» родители советуют поторопиться: задержишься с покупками до сентября — рискуешь остаться без нужного размера, особенно, если он ходовой. Можно и заказать, но тогда придется ждать неделю-две.

«Белоснежка» потеряла форму

Еще одно немаловажное дело — выбор школьного ранца. Если на одежде для учащихся обязательно должна присутствовать маркировка, для кого предназначено изделие: «детская», «для школьного возраста» или «для подростков», то на сумке она не обязательна. Нередко производители этим пользуются и часто не выполняют нормы, предъявляемые к детским товарам.

В магазинах такие рюкзаки, часто привлекающие низкими ценами в 700-800 рублей, стоят на одной полке с «правильными» ученическими ранцами, которые опытный родитель сразу отличит по лямкам шириной не меньше 3-4 см и жесткой несгибаемой спинке, что равномерно распределяет нагрузку и не вредит осанке школяра.

Не советуют покупать школьный рюкзак и по Интернету, ведь это вещь, которую непременно нужно пощупать руками, заглянуть вовнутрь и проверить швы и замки. Прикинуть, не будет ли тяжелым портфель для ребенка (для первоклассников он должен весить не более 700 грамм), есть ли светоотражающие элементы.

— Мы заказали рюкзак еще весной на так называемой глобальной торговой интернет-площадке, думали, так будет дешевле. Дочка выбрала яркий сиреневый ранец с Белоснежкой. Почитали отзывы, описание товара и рискнули, — поделилась историей неудачной покупки София. — Через полмесяца товар пришел из Китая. Цвет сильно отличался от того, что на фотографии, будто рюкзак отлеживался где-то на пыльном складе несколько лет. К тому же, видимо, при неаккуратной доставке портфель деформировался.

На тех же оптовых торговых точках или на распродажах в Чебоксарах можно приобрести неплохие ранцы за приемлемую цену в полторы тысячи рублей, жалеет теперь молодая мама. Конечно, можно купить и какой-нибудь «брэнд» за 5-12 тысяч рублей, но стоит ли, ведь даже с ледяной горки на таком «роскошестве» не покатаешься…

Непредвиденные расходы

«Итого, — невесело подсчитала мама двойняшек Ольга, — чуть более 30 тысяч рублей на двух первоклассниц с учетом формы, обуви, ранца и канцтоваров. Благо учебники покупать не нужно, но не забываем про рабочие тетради, которые вроде как теперь не требуются, но родители большинством голосов на собрании все же решили, что так удобнее. Ну и непредвиденные расходы на нужды класса и школы…»

Напомним, что всякие поборы в образовательных учреждениях запрещены. Мамы и папы учеников могут помогать классу и школе исключительно на добровольной основе. Об этом постоянно напоминают Минобразования республики и муниципальные управления образования.

И большинство на самом деле не прочь оказать помощь по собственному желанию. Но такую возможность имеют не все. Когда счет на школьные расходы и без того идет на десятки тысяч, тут каждая копейка на счету.

Однако выражения «А давайте всем классом!», «Кто не платит, тот не с нами» иногда все же звучат в интернет-обсуждениях некоторых непримиримых родителей, которые предпочли не называть своих фамилий. Так «вне класса» обсуждаются вопросы ремонта, замены линолеума и окон в классе, где будет учиться любимое чадо. Но иногда доходит до абсурда, как например, закупка еще одного учительского стола при уже имеющемся (для первой и второй смены) или мягких «сидушек» на стулья для изнеженных пятых точек учеников начальной школы. Оправдано ли такое излишество, стоит ли этот пункт вносить в список расходов, родители решают сами.

Постирал, повесил, и гладить не надо

Ежегодно в России проводят проверку качества одежды для обучающихся. Нынче в режиме «тайного покупателя» эксперты Роскачества и Минпромторга России приобрели школьные брюки стоимостью от 500 до 3890 рублей за штуку из 27 регионов страны, в том числе из Чувашии. Проверяли одежду на наличие токсинов, изучали, устойчива ли ткань к окрашиванию, способна ли впитывать и удерживать влагу. Испытывали изделия на прочность, пиллингуемость (появление катышков), усадку после стирки. В результате отмечено, что некачественной школьной формы стало меньше, брюки шести торговых марок не только соответствовали требованиям действующих норм, но и запросам опережающего стандарта Роскачества.

Хотя чувашских производителей в «топе» не оказалось, однако, как утверждают консультанты фирменных магазинов, «родная» форма обладает всеми санитарно-гигиеническими характеристиками, отличным качеством пошива и точностью кроя, поставщики ткани надежные и проверенные. И в уходе благодаря оптимальному соотношению натуральных и синтетических волокон одежда удобная — постирал, повесил, и гладить не надо!

Фото Олега Мальцева: Обувь — еще один затратный пункт в списке расходов на ученика. Уличные ботинки, сменные туфли и кроссовки на физкультуру обойдутся, как минимум, в 3,5 тысячи рублей.