АККОНД: качество со стажем в 75 лет

Но «серую зону» пора ликвидировать

Через 4 года после открытия Выставки достижений народного хозяйства в Москве в 700 км от нее, в Чебоксарах, начала производство небольшая кондитерская фабрика. Тогда никто и представить не мог, что «АККОНД» не просто займет прочные позиции в пятерке лидеров на отраслевой сцене страны, а станет законодателем вкусов и сочетаний. Очередное подтверждение конкурентоспособности состоялось в юбилейный, 75-й, год деятельности «АККОНДа» — фабрику выделили на всероссийском уровне. Так, празднование Дня города Чебоксары, прошедшее в минувшие выходные, посетили корреспонденты федерального канала «Россия 1». Столичные гости были удивлены тому, с какой радостью жители и гости Чебоксар встречают и принимают аккондовскую продукцию на всех мероприятиях, организованных с размахом. «Своим успехом фабрика обязана, прежде всего, родному коллективу — людям, которые долгие годы вкладывают свой труд в производство качественной продукции под брендом «АККОНД», давно ставшей визитной карточкой Чувашии», — поделился с федеральными журналистами генеральный директор АО «АККОНД» Валерий Иванов в интервью для передачи «Утро России».

Расширение границ

На сегодняшний день «АККОНД» — это группа компаний, где каждая выполняет свою функцию — от производства вкуснейших сладостей, натуральной молочной продукции и оригинальных хлебобулочных изделий до распространения в фирменных магазинах, а также региональных и федеральных сетях. Отметим, диверсификация бизнеса стала закономерным развитием расширяющегося предприятия, поскольку качество продукции, взятое за правило ведения бизнеса, и, как следствие, доверие потребителей аккумулировали динамику наращивания производительности. Тенденцию развития, к счастью, не смогли сломить и трудные для России времена.

Примечательно, что география продаж аккондовской продукции не ограничена Россией — помимо стран СНГ со сладостями от кондитерской фабрики «АККОНД» хорошо знакомы в США, Канаде, Китае, Германии, Греции. Зачастую именно любители аккондовских конфет становятся инициаторами открытия новых точек за рубежом. Но будьте уверены, что любимые десерты, преодолевая огромные расстояния, собственная транспортная компания «АККОНД-ТРАНС» доставит в наисвежайшем виде в любую точку продажи, даже за границей.

Важно добавить, успешность бренда предприятия привлекает потенциальных партнеров: многие для себя решили, что вести фирменную торговлю под флагманом «АККОНДа» — признак престижа и успешности. К тому же услуги франчайзинга предоставляются бесплатно, в чем многие усматривают выгодные деловые отношения.

Деловой имидж предприятия обрамлен яркими гранями — здоровой конкуренцией, инновационностью в пользу качества и стремлением к высокой продуктивности на долгие годы вперед.

Поэтому неудивительно, что для отечественных и иностранных делегаций, оказавшихся с рабочими визитами в Чувашии, обязательной программой становится посещение фабрики. Во время экскурсии гости старательно пытаются разгадать формулу успеха, узнать секрет фирмы. Но, кажется, у них возникает еще больше вопросов, когда они узнают о социальной ориентированности «АККОНД»: как кондитерский бизнес может быть прибыльным, если холдинг часто выступает партнером республиканских мероприятий, оказывает спонсорскую помощь? Думается, ответ вовсе не из области философии, а из банальной практики: чем больше работаешь, тем больше получаешь, а значит, ты в состоянии помочь другим. Ко всему прочему, политика предприятия задает серьезный маршрут, когда границы обозначаются не на ближний рубеж и порой выходят за рамки получения исключительно прибыли.

Можно подумать, что в таком же темпе трудятся все предприятия. Но задумайтесь: из более чем 300 тысяч отечественных промышленных субъектов лишь 199 вошли в список системообразующих предприятий России. Неудивительно, что «АККОНД» заслуженно вошел в этот рейтинг, прочно заняв свою нишу.

Честь кондитера

В чем, в чем, а в недостатке амбициозных решений «АККОНД» не упрекнуть. Например, на протяжении нескольких лет россияне получают «приветы» в утренней программе на телеканале «Россия 1» от «Птицы дивной», ставшей элитным десертом. Согласитесь, это смело — вещать с телеэкранов, заявляя о высоком качестве продукта. Это сродни некоему вызову для конкурентов. Но «АККОНД» не остановился и пошел дальше в своих принципах борьбы за пробу. Так, пару лет назад по инициативе гендиректора фабрики, вице-президента Ассоциации предприятий кондитерской промышленности России Валерия Иванова был разработан отраслевой Кодекс добросовестных практик. С полным правом данный документ можно считать конституцией для кондитеров, где качество — это закон.

«В большинстве случаев сегодня выигрывает тот, кто честен и открыт по отношению к потребителям», — говорит Валерий Николаевич, призвав коллег по цеху, в частности, открыто информировать покупателей о составе продукции. В свою очередь, «АККОНД» давно указывает на этикетке всю значимую для потребителя информацию, не вводя в заблуждение о качестве — на предприятии оно неизменно высокое.

Немаловажен и тот факт, что Кодекс должен способствовать уменьшению «плагиата» в кондитерском деле, ведь честь кондитера для фабрики священна. С уверенностью можно сказать, что уникальные конфеты «Птица дивная», «Болетто» и другие аккондовские изделия находятся под защитой и будут доходить до сладкоежек только в авторском исполнении «АККОНДа».

Гармония «молочки»

Бескомпромиссное отношение к качеству «АККОНД» проявляет и в аграрном секторе. Оттого и неудивительно, что объединенный сельскохозяйственный комплекс «Акконд-агро» и «АККОНД МОЛОКО», созданный 10 лет назад, вызывает неподкупное доверие к продукции, соответствующей мировым стандартам качества.

Молоко, кефир, ряженка, варенец, простокваша, бифидок, сметана, йогурт, творог и мягкий сыр под брендами «От Красули» и «Гармония дня» — в этих продуктах обозначен приоритет на натуральность, поскольку изготовлены они из собственного молока, без использования добавок. Причем это принципиальная позиция молочного комплекса. «Послабления» не пропустит и личная сертифицированная лаборатория. Кстати, качество подтверждается также протоколами лабораторных исследований Центра гигиены и эпидемиологии в Чувашии. Еще более высокий знак качества — сертификат соответствия системе менеджмента безопасности пищевой продукции ГОСТ Р ИСО22000-2007.

Стоит отметить, высококачественные молочные продукты — это логическое следствие продуманного бизнеса.

Во-первых, сама экология Янтиковского района, где расположен комплекс, благоволит качеству конечного продукта. Во-вторых, более 2000 голов коров голштинской породы получают бережный уход и индивидуальную «диету». При этом корма — из собственных полей свыше 3,5 тысячи гектаров, которые обрабатываются, соблюдая современные агротехнологии. В этом отношении девиз комплекса «Свои поля, корма и буренки» как нельзя лучше себя оправдывает и доказывает жизнеспособность.

Важно и то, что время от дойки до фасовки и распространения по магазинам минимизировано — аккондовское молоко попадает на прилавки в тот же день. Конечно же, эти усилия направлены на то, чтобы сохранить все полезные вещества, которые так необходимы для поддержания здоровья. Можно не сомневаться, что приверженцы здорового питания уже по достоинству оценили продукцию «От Красули» и «Гармония дня», обозначив ее в списке ежедневных покупок. К слову, собственные натуральные молочные продукты используются и в производстве кондитерских изделий.

Есть и другой момент, на который стоит обратить внимание. Специалисты могут подтвердить, что высокое качество натуральных молочных продуктов можно гарантировать только на предприятиях полного цикла, а комплекс «Акконд-агро» и «АККОНД МОЛОКО» — это крупнейшее и единственное в республике молочное предприятие замкнутого цикла. Очевидно, данный факт в очередной раз подтверждает, что качество и «АККОНД» тождественны.

Задача лидера

Перефразировав известные слова Карла Маркса, можно сказать: «В бизнесе нет широкой столбовой дороги, и только тот может достигнуть его сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по его каменистым тропам». Эти слова как нельзя лучше характеризуют сущность генерального директора АО «АККОНД» Валерия Иванова, который сумел провести фабрику от кустарного производства до предприятия федерального значения.

Более 40 лет Валерий Иванов посвятил фабрике, свыше 30 лет руководя ею. За это время за пределами предприятия — в республике, в стране — многое изменилось, сменяли друг друга и главы, и министры. Однако в его стенах благодаря гендиректору неизменным осталось отношение к работе, вытекшее в добрую традицию — относиться к производству с любовью, что чувствуют и могут испробовать потребители в продукции от «АККОНД». В этом отношении многочисленные награды Валерия Иванова являются дополнительным подтверждением его самоотверженности.

Грамотный и инициативный подход, а также честное выполнение труда всего коллектива — вот что требует Валерий Иванов от своих сотрудников, а их ни много ни мало более 3 тысяч. На своем примере он демонстрирует самоотдачу: начинает рабочий день раньше всех, уже к половине восьмого утра рассылая коллегам задачи-предложения, ожидая в ответ молниеносной реакции.

Ветеран фабрики Нина Свиридова, в прошлом занимавшая должность начальника производственно-технологического отдела — заместителя директора по качеству, признается, что так было всегда. По ее словам, Валерий Николаевич вдохновляет коллектив на то, чтобы предприятие стало лучшим по всем показателям.

Опыт — в будущее

Постоянный поиск идей команды группы компаний «АККОНД» выливается в перспективные проекты. Пока одна группа работает над новинками, непревзойденными вкусами, другая — над выбором оборудования по последнему слову техники. Вместе они стараются попасть на волну интересов и вкусовых предпочтений покупателей, не забывая удивлять неповторимым «исполнением» конфет и печений, молочных продуктов и хлебобулочных изделий.

Весьма кстати пришлась очередная новинка — фирменный молочный и горький плиточный шоколад «АККОНД».

Для фабрики это дебют, поскольку ранее в данной «весовой категории» она не выступала.

Что ж, теперь конкурентам по магазинным полкам придется потесниться и держать удар от новичка, потому что у него свои секреты. Мало того, что он хранит в себе уникальный рецепт, он нестандартен в подаче (плитки можно отламывать как квадратиками, так и треугольниками). Дальше — больше. В планах у кондитерской фабрики расширение ассортимента плиточного шоколада новыми эксклюзивными вкусами с различными включениями и начинками.

Безусловно, новинки (за счет открытия новых линий и модернизации оборудования) ожидаются во всех направлениях «АККОНДа» как результат беспрерывной и плодотворной работы. Можно с уверенностью предположить, что будут новые победы на новых выставках. А ведь за каждой такой победой стоят неустанная забота предприятия о собственной репутации, старания создать богатую гамму вкусов. Однако главная выставка для предприятия — это столы потребителей, хозяева которых не променяют полюбившуюся продукцию от «АККОНДа» ни на что другое.

И, несмотря на 75-летний возраст, «АККОНД», ставший константой в пищевой промышленности, является развивающимся холдингом, который невозможно вырвать из отрасли, чтобы не потерять особое звучание — аккондовское. Несомненно, холдингу «АККОНД» есть чем удивить. А удивлять предприятие будет трендами на качество и высокими убеждениями о кондитерском и молочном искусстве, воплощенными в своей продукции.

На такой оптимистичной ноте хочется поздравить с 75-летним юбилеем фабрику «АККОНД», а также ее бессменного генерального директора Иванова Валерия с днем его рождения! Дальнейших успехов, процветания и побед!

Сюзанна Сташенко

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