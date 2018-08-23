Подставы на эстафете «СЧ» не пройдут

На обжалование итогов забегов есть только полчаса

Принцип фейр-плей — «честная игра» ­— будет главенствовать на предстоящей 8 сентября юбилейной, 80-й по счету, республиканской легкоатлетической эстафете газеты «Советская Чувашия». За неспортивное поведение результаты участников могут аннулировать, а команды дисквалифицировать с соревнований.

Не все спортсмены, к сожалению, честны на беговой дорожке. Ежегодно на эстафете «СЧ» судейский корпус отмечает 5-6 различных нарушений. Как правило, все они связаны с так называемыми подставами, говорит главный судья эстафеты Алексей Александров, когда вместо одних участников бегут совсем другие люди. Так, на одной из эстафет судьям удалось установить, что в команде администрации одного из сельских поселений выступали школьники, которые, разумеется, там не работают. Довольно часто подставы происходят и в группе школьных команд: вместо заявленных учеников одной школы на старт выходили целые «сборные» из школьников района, города… Фиксировали такие нарушения и в подгруппе команд территориальных органов федеральных органов власти.

Встречалась в истории эстафеты даже практика «покупки» спортсменов. Как правило, грешат этим команды предприятий. «Бывает, за неделю до эстафеты в компанию принимают на работу спортсмена, а через две недели после соревнований увольняют, — рассказывает Алексей Александров. Случалось, что легкоатлеты выступали за деньги сразу за несколько команд. Для них участие в эстафете было своеобразным источником дохода».

Такие вещи судьи, конечно, пресекают. «Согласно положению о фестивале спорта прессы Чувашии участник может выйти на старт только один раз. Исключение составляет группа «Спортивная семья»: пробежать можно и в своей категории, и вместе с семьей. Хотелось бы особо подчеркнуть, что за команды учебных заведений могут выступать только их сотрудники и студенты-очники, а за команды предприятий, организаций и учреждений — только их работники. Иначе все команды, за которые пробежал участник, снимут с соревнований», — напоминает главный судья.

Спорные забеги можно будет обжаловать в течение получаса с момента объявления их итогов (если апелляция поступит позже, ее не примут). Для этого обязательно надо написать письменный протест на имя главного судьи. Его рассмотрит специальное апелляционное жюри в составе авторитетных в мире спорта и судейства людей (в него вошли Владислав Антонов, председатель коллегии судей Чувашии по легкой атлетике, Алина Иванова, чемпионка мира по спортивной ходьбе, директор республиканской школы олимпийского резерва по спортивной ходьбе, Эльвира Матренина, первый заместитель министра спорта Чувашии, и заместитель главного редактора «Советской Чувашии» Игорь Герасимов). Решение о том, оставить или отстранить команду, примет главный судья эстафеты Алексей Александров.

Обеспечивать порядок будет и видеофиксация забегов на старте и финише — судьи с камерами впервые появились на эстафете «СЧ» в прошлом году. «Сомнительных» участников будут выявлять на видеоповторах.

«Мы ожидаем около трех тысяч участников. Будьте уверены — судейство будет строгое и принципиальное. На эстафете будут работать около 70 судей и 30 волонтеров. Этих сил достаточно, чтобы обеспечить честную борьбу», — отмечают организаторы.

Фото Олега Мальцева из архива редакции: Судьи будут контролировать все моменты эстафеты — от составов команд до правильной передачи эстафетной палочки.