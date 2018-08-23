«Красно-белые» получили новое поле

В столице республики после реконструкции открыли стадион «Спартак»

«Мы его так долго готовили, ждали, когда будет возможность сыграть, — заявляет руководитель муниципального управления физкультуры и спорта Александр Малов. — Теперь это поле лучшее в республике. Вот потрогай!» Малов настоятельно просит снять обувь и пройтись босиком по траве. Действительно, мягкая, аккуратная, пружинистая, на такой не то что играть, лежать приятно.

В субботу, накануне Дня города и в честь открытия обновленного стадиона, на новом поле прошел футбольный матч. «Спартак» и «Ротор» встречались в рамках 11-го тура чемпионата Чувашии. Все 90 минут за состоянием футбольного поля следил агроном Константин Яковлев. «Трава испытание выдержала, — гордо заявляет Константин. — Видите, тут в некоторых местах только ямы, трава осела. Сейчас пройдемся катком, и вновь все станет хорошо».

Траву, кстати, пришлось сеять весной заново. В прошлом году всходы пришлись на заморозки, и зимой корневая система не выдержала. Тогда состояние поля вызывало опасения. Новый посев прижился хорошо, корневая система укрепляется, и через год газон здесь будет еще лучше.

В этом году в Чебоксарах появилась и футбольная команда. Сейчас муниципальный «Спартак» играет в чемпионате Чувашии. Команда занимает второе место в турнире. По регламенту, рассказывает Александр Малов, здесь будут проводиться одна игра в две недели и ежедневные тренировки. Юных футболистов, которые занимаются в спортивной школе «Спартак», на поле пока не пустят.

…Кстати, в матче «Спартак» — «Ротор» победа была на стороне красно-белых — 5:3.

СПРАВКА «СЧ»

Чебоксарский стадион «Спартак» начали реконструировать к чемпионату мира по футболу в 2016 году. Предполагалось, что арену в качестве тренировочной выберет одна из команд, но не случилось. Зато теперь у муниципальной команды есть свое поле, тренировочная площадка, две современные раздевалки, комната для инвентаря, массажный кабинет и конференц-зал. Особо отмечают в городской администрации, что новое поле соответствует всем требованиям FIFA.

Кирилл Николаев

Фото cap.ru: Теперь у чебоксарского ФК «Спартак» есть поле, сертифицированное по стандартам FIFA.