Святыню привезут в Чувашию на один день

Мощи святого Спиридона Тримифунтского прибудут в Новочебоксарск.

По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 24 августа с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих прибудет величайшая христианская святыня — десница святителя Спиридона Тримифунтского, которого наравне со святителем Николаем Чудотворцем почитает весь христианский мир.

Христианскую святыню планируют привезти в 12 российских городов. В России она будет находиться до 15 октября. По словам пресс-секретаря Патриарха Московского и всея Руси священника Александра Волкова, «…ранее десница святителя Спиридона уже привозилась в пределы нашей Церкви, но в этот раз ковчег со святыней впервые посетит 12 епархий».

Первым городом, куда привезут святыню, станет Краснодар, затем ковчег с мощами отправится в Екатеринбург и Красноярск. Мощи ожидают также в Кемерово, Московской области, Туле, Санкт-Петербурге, Твери, Саратове, Ярославле и Москве. Прибудет святыня и в Чувашию. Судя по графику движения святыни, опубликованному на специально созданном для этого события сайте spiridon.patriarchia.ru, в нашей республике ее выставят в Свято-Владимирском соборе Новочебоксарска. И всего на один день — 19 сентября.

Принесение мощей святого организует благотворительный Фонд имени равноапостольного князя Владимира.