Отыскать и исправить ошибку

Найти свой объект недвижимости, сверить технические характеристики квартиры или дома, а при необходимости тут же подать замечания любой житель республики сможет на специальной акции «Изучи проект отчета об определении кадастровой стоимости».

Проводит эту акцию Управление Росреестра по Чувашской Республике, специалисты которого покажут, где размещен проект отчета, и помогут выяснить, как узнать кадастровый номер объекта недвижимости. А представители БУ «Чуваштехинвентаризация» разъяснят, как определяется кадастровая стоимость и как можно подать замечания в случае обнаружения ошибок.

Мероприятие пройдет 28 августа с 12.00 до 16.00 по адресу: Чебоксары, улица Эльменя, 4а, учебный класс.

Нужно взять с собой документы на недвижимость, чтобы сверить данные в отчете.