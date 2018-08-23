«Повернулись, разогнулись, на носочках потянулись…»

С утренней «Зарядки со звездой» началось в Чебоксарах празднование 549-го дня рождения города. Более четырех тысяч жителей и гостей столицы Чувашии собрались на Красной площади, чтобы с помощью знакомых с детства упражнений зарядиться бодростью и отличным настроением.

Участников массовой спортивной акции (которая, кстати, проводится в Чебоксарах с 2011 года, а в 2013-м столица республики даже поставила рекорд, объединив на утренней разминке почти 30-тысячную «армию» любителей здорового образа жизни) приветствовали глава города Евгений Кадышев, глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков и депутат Госдумы Леонид Черкесов. Почетные гости не только поздравили собравшихся с праздником и порадовались за спортивный дух чебоксарцев, но и сами встали в ряды горожан в кроссовках — как юных и молодых, так и представителей старшего поколения.

«Прихожу на традиционную зарядку в День города каждый год, — призналась жительница Ленинского района, председатель ТОС «Возрождение» Ирина Александрова. — Потому что люблю спорт и тщательно слежу за здоровьем, ведь от этого, как правило, и зависит весь наш жизненный настрой! Приятно видеть, что ежегодно здесь собирается так много активных и позитивных людей!..»

Состав ведущих спортивной акции, как полагается, был «звездным» — тут и шестикратный чемпион мира по кикбоксингу Алексей Соловьев, и чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр по спортивной ходьбе, заслуженный мастер спорта России Олимпиада Иванова, ведущие спортсмены Федерации фитнес-аэробики под руководством Оксаны Вербиной. Тренер чебоксарской футбольной команды «Спартак» Евгений Портнов продемонстрировал разминку, что ежедневно делают его воспитанники. Баскетболисты из клуба «Чебоксарские ястребы» показали комплекс упражнений для будущих чемпионов. Словом, старт торжествам с самого утра был дан бодрый, и таким же энергичным оказался весь праздничный день.

Фото Олега Мальцева: Активно поддержав «звездную» зарядку, жители столицы республики в очередной раз доказали, что Чебоксары — город дружный и спортивный.