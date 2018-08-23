Премия за красоту

На любви к чистоте и порядку тоже можно заработать. Такую возможность уже много лет дает конкурс на лучшее озеленение и благоустройство территории Чебоксар. За первое место в нем положена премия в размере 31250 рублей, за второе — 18750 и за третье — 12 с половиной тысяч. Награды победителям и призерам конкурса торжественно вручили в воскресенье, на праздновании Дня города.

В нынешнем году на «благоустроительный» смотр поступило 34 заявки. По словам организаторов, это рекордное число за все время существования конкурса (а проводится он с 2000 года).

Поставить рекорд помог Калининский район — оттуда пришло аж 25 заявок. Неудивительно, что в большинстве номинаций именно «калининцы» оказались лидерами. Это и детский сад № 11 по улице Баумана (лучшее озеленение и благоустройство территории учреждений социальной сферы), и АО «Водоканал» (лучшее оформление цветников и уголков отдыха), а также горожанка Надежда Филиппова, получившая диплом и первую премию за свой цветущий и красивый приусадебный участок по улице Цветочной. Есть в списке победителей и представитель Московского района — ТСЖ «Премьер», успешно благоустроившее территории у домов № 4, 6, 6/1 и 8 по улице Герцена.