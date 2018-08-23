Акватлон по-чебоксарски

Бегали по набережной, плавали в Волге

Волга, солнце, пляж… Прекрасная летняя погода была явно благосклонна к участникам всероссийских соревнований по триатлону в дисциплине акватлон — плавании на открытой воде и беге. Чемпионат и первенство страны по этому виду спорта, а также фестиваль «Чебоксарский акватлон» для любителей проводятся в столице Чувашии уже второй год подряд. Плавающие и бегающие спортсмены по традиции встречаются на Московской набережной накануне Дня города.

Температура воды в Волге +20, воздуха +22. Спортсмены (а их собралось более двухсот человек из 12 регионов России) называют такие условия идеальными для выступления. Хотя дистанция — не из легких. В зависимости от возраста атлетам необходимо сначала проплыть в воде от пятисот метров до одного километра, а затем, не теряя ни секунды, отправиться на трассу — а это еще 2,5 км для юношей и девушек и 5 км для взрослых.

Виктория Щербинина — спортсменка из Краснодарского края, выступала в категории юниорок 15-17 лет. Больше всего, говорит южанка, переживала, что вода в Волге окажется для нее прохладной. Однако опасения не подтвердились: находиться в воде, по ее словам, было комфортно, только купальный костюм на выходе из реки немного окрасился в зеленый цвет — Волга сейчас активно цветет. «По сравнению с бассейном в реке сложнее: нет дорожек, ориентироваться приходится по буйкам, и немного сносит течением», — замечает юниор Тимир Садыков из Башкортостана.

В Волге за спортсменами приглядывали сразу три катера со спасателями (один из них медицинский, с сиреной, проблесковыми маячками и знаком «03» на борту) — они держались в нескольких метрах от пловцов. А на выходе из воды спортсменов «подстраховывали» врачи республиканского центра медицины катастроф. К счастью, помощь никому не потребовалась — и юные, и опытные атлеты показали недюжинные силы и в воде, и на суше.

После заплыва спортсменов ждало не менее сложное испытание — подъем в гору по пляжу. «Трудностей добавил песок: он прилипал к телу, на мокрые ноги с трудом налезали кроссовки, приходилось терять минуты», — рассказала после финиша юниорка из Башкортостана Елена Татлыбаева. Выйдя из воды, атлеты попадали в так называемую транзитную зону. Здесь они на ходу снимали плавательные шапочки, гидрокостюмы, очки и надевали обувь, кепки, солнцезащитные очки — второй этап дистанции нужно было преодолеть по обновленной Московской набережной.

Участников приветствовали Глава Чувашии Михаил Игнатьев, глава Чебоксар Евгений Кадышев и руководитель чебоксарской администрации Алексей Ладыков. А главный тренер сборной России по триатлону Андрей Гудалов заметил, что место для стартов выбрано самое что ни на есть подходящее. «Где, как не на берегу великой русской реки Волги проводить такие состязания», — сказал он, выразив надежду, что Чебоксары со временем примут и международные соревнования по триатлону.

Чувашские спортсмены, к слову, в этот день не остались без медалей. Юная Рената Чайникова завоевала «серебро», а Роман Минеев (юниоры 13-14 лет) — «золото». Неделю назад, кстати, в Татарстане паренек стал первым на этапе Кубка федерации триатлона России. Он показал лучшее время на дистанции плавание 0,3 км + велогонка 8 км + бег 2 км.

Богатым на награды стал и всероссийский турнир «Чебоксарский акватлон». Среди мальчиков и девочек 10-12 лет лучшие результаты сумели показать хозяева соревнования — 11-летний Иван Скрябин и 12-летняя Анастасия Кабанова. Среди спортсменов-любителей атлетам Чувашии удалось завоевать одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые медали.

Завершились соревнования детским легкоатлетическим забегом на 300 метров. Проигравших здесь не было — всех юных участников наградили медалью финишера.

Трудно представить крупное спортивное мероприятие без волонтеров. На соревнованиях по акватлону добровольцы помогали не только зрителям и судьям, но и спортсменам.

Фото cap.ru: В триатлоне абсолютное равенство полов. Длина дистанции для мужчин и женщин одинаковая.