В центре г. Чебоксары 23 и 24 июня ограничивается движение и стоянка транспорта, продлевается время работы общественного транспорта

В Чебоксарах во время проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Республики, 23 и 24 июня 2018 года изменится организация движения транспорта.

В частности, ограничивается:

— С 6 часов 23 июня до 24 часов 24 июня стоянка транспортных средств по Президентскому бульвару (от пересечения с улицей Композиторов Воробьевых до площади Красной), улице Ленинградская (от пересечения с улицей Композиторов Воробьевых до площади Красной), на площади Красной, ул. Нижегородская (от дома №8 до Исторической набережной), Исторической набережной, парковках в районе дома № 9 по ул. К. Иванова города Чебоксары.

— С 22 часов 23 июня до 00 часов 24 июня и с 22 до 23 час. 30 мин. 24 июня движение транспортных средств по проспектам Ленина (от пересечения с ул. Юрия Гагарина до ул. Карла Маркса), Московскому (от Московского моста до пересечения с улицей Афанасьева), улицам Карла Маркса, Калинина (от пересечения с ул. Юрия Гагарина до пересечения с ул. Ярославская), Константина Иванова, Композиторов Воробьевых, Ленинградская, Ярославская (от пересечения с ул. Ильи Тукташа до пересечения с ул. Калинина), Президентскому бульвару (от пересечения с 30-й автодорогой до пересечения с площадью Красной), площади Красной города Чебоксары, кроме маршрутных транспортных средств. Движение транспортных средств будет организовано в объезд по существующей улично-дорожной сети по улицам Юрия Гагарина, Пирогова, 30-й автодороге, проспекту Николая Никольского города Чебоксары.

— С 21 час. 30 мин. до 24 час. 00 мин. 23 июня, с 21 час. 30 мин. до 23 час. 30 мин. 24 июня движение транспортных средств по дамбе Чебоксарского залива, ул. С. Радонежского (от дамбы Чебоксарского залива до пл. Речников), по ул. Ярославская (от дамбы Чебоксарского залива до ул. К. Воробьевых).

Кроме этого, до 01 час. 00 мин. 24 июня и до 00 час. 00 мин. 25 июня продлевается время работы общественного транспорта: троллейбусов по маршрутам № 1, 3, 4, 11, 15, 18, 19 и автобусов по маршрутам № 3, 7, 10, 15, 16, 22, 101, 101-с.

Предприятиям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на основании договоров с администрацией города Чебоксары перевозку пассажиров по маршрутам регулярных перевозок, рекомендовано продлить 23 и 24 июня время работы общественного транспорта до полуночи.