Сегодня в Чебоксарах на Красной площади откроют инновационную футбольную площадку для болельщиков

С сегодняшнего дня Красная площадь города Чебоксары превратится в инновационную футбольную площадку для болельщиков, предложив чебоксарцам и гостям столицы до 1 июля масштабный показ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

В центре Чебоксар установлен экран, на котором будут проводиться трансляции матчей чемпионата мира — 2018. Размеры экрана — 4 на 7 метров.

Церемонию открытия мирового первенства начнут транслировать с 17:30, матч «Россия — Саудовская Аравия» — с 18:00. Следующая игра России — 25 июня, соперником станет Уругвай.

На большом экране ежедневно с 15 до 20 часов до 1 июля будут транслироваться игры с участием главных фаворитов турнира — Бразилии, Германии, Франции, Испании, Англии и Аргентины. Время показов определено службой безопасности органов внутренних дел.

Болеем за наших!

Открытие площадки состоится 14 июня 2018 года в 16:30.