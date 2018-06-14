С шестом над площадью

В День России в столице Чувашии прошли необычные соревнования

Красная площадь Чебоксар, начало двенадцатого. В самом центре города, где обычно проводятся концерты, установлено спортивное оборудование, уложена специальная беговая дорожка. Здесь через несколько минут начнется турнир, аналогов которому нет в стране: Всероссийские соревнования по прыжкам в высоту с шестом вне стадионов.

«Зимой, на Кубке по легкой атлетике Светлана Абрамова, тренер Анжелики Сидоровой, предложила провести такие соревнования у нас. Дело в том, что за рубежом подобные старты проводятся регулярно. Мы подумали и решили: почему нет, поддержали идею. И вот, пожалуйста, идея реализовалась», — рассказывает министр физической культуры и спорта Чувашии Сергей Шелтуков.

В церемонии торжественного открытия соревнований принял участие Глава Чувашии. Михаил Игнатьев поздравил всех собравшихся с Днем России и поблагодарил главного тренера сборной страны, олимпийского чемпиона Юрия Борзаковского за выбор Чувашии местом проведения первого турнира по прыжкам с шестом вне стадиона.

…А ведущие тем временем пригласили легкоатлетов. Всего в соревнованиях приняли участие 10 спортсменов: 5 девушек и 5 юношей. Это лидеры российской команды Илья Просвирин и Анжелика Сидорова, а также Любовь Петрова, Ирина Иванова, Татьяна Швыдкина, Ангелина Краснова, Антон Ивакин, Иван Гертлейн, Дмитрий Желябин и Тимур Моргунов.

И вот участники названы, планка установлена. Первыми начинают девушки, у них начальная высота 4 метра 10 сантиметров. На этой отметке решили размяться Любовь Петрова и Ирина Иванова. Другие участницы оставили силы на более серьезные высоты. У мужчин прыжки начались с высоты 5.15. Она оказалась для всех вполне проходной, кроме москвича Ивана Гертлейна. «Конечно, обидно. Хотелось себя показать. Но я не смог нормально настроиться. Мой багаж, вещи, спортивная форма, шест где-то затерялись, не прибыли в Чебоксары вовремя. Поэтому прыгаю здесь в обычной футболке, а снаряд ребята одолжили», — поделился с журналистами Иван после выступления.

Соревнования продолжились. Постепенно спортсменки выбывали, кто-то не выдерживал накала страстей, кто-то происков погоды: порой солнце резко сменялось сильным ветром, а затем моросил дождь. Так, на отметке 4.30 остановилась Татьяна Швыдкина, а 4.40 не прошла Людмила Петрова. У мужчин предельной высотой оказались 5 метров 50 см. Ни одному из четырех прыгунов в трех попытках не покорилась эта отметка. В итоге по сумме лучших попыток первое место занял Илья Просвирин, на втором месте оказался Антон Ивакин. А третье поделили Тимур Моргунов и Дмитрий Желябин.

В какой-то момент за пульт диджея сел сам Юрий Борзаковский. Для каждого спортсмена он подбирал отдельную композицию. Трибуны активно подбадривали спортсменов, а они в свою очередь старались для зрителей.

На высоте 4 метра 40 см в сектор для прыжков вышла наша землячка, лидер российской команды и призер чемпионата мира в помещении Анжелика Сидорова. Зрители приветствовали выход каждого спортсмена бурными овациями. Подбадривали и когда Анжелика готовилась к третьей попытке на этой высоте. Но спортсменка попросила тишины. Сразу Анжелика взяла и 4.50.

А вот ее соперницы дрогнули. Ирина Иванова не справилась с высотой 4.60. Анжелика взяла ее с первой попытки, а Ангелина Краснова с третьей. В финале соревнований зрители наблюдали дуэль вечных соперниц Анжелики Сидоровой и Ангелины Красновой. Планка была установлена на высоте 4 метра 70 см. К сожалению, в это время погода стала портиться: поднялся сильный ветер и начал моросить дождь, похолодало. Ни одна спортсменка не смогла взять эту высоту. И хотя буквально пять дней назад на соревнованиях в Осло Анжелика прыгнула на 4.71, а лучший результат сезона — 4.90, спортсменка не справилась с погодными условиями. Но по итогам попыток Анжелика Сидорова заняла первое место, а Ангелина Краснова — вновь вторая.

«Это было здорово, это необычные соревнования. Нам очень понравилось. Спасибо за поддержку», — сказала зрителям Анжелика.

Уже после награждения Юрий Борзаковский отметил хорошую организацию соревнований: «Новый формат проведения соревнований вне стадионов приобретает популярность в России и мире. Мы впервые провели подобный турнир в стране. И нам вдвойне приятно, что эти соревнования принимает Чувашия. И зрители, и спортсмены в восторге от этого новшества. Давайте проводить теперь подобные международные соревнования».

Кирилл Николаев

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