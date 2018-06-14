Депутат заказал убийство?

В Чебоксарах 41-летний местный житель обвиняется в организации и покушении на заказное убийство своего бывшего бизнес-компаньона.

По версии следствия (СУ СКР по Чувашии), в октябре 2016 года обвиняемый из личной неприязни к своему знакомому (оба являлись соучредителями коммерческой организации и конфликтовали между собой) задумал нехорошее. Обеспечил сбор сведений о частной жизни потерпевшего (еще одна статья УК РФ), а затем их передачу исполнителю убийства — 28-летнему жителю Свердловской области.

В конце декабря прошлого года, вечером, в северо-западном районе Чебоксар киллер выстрелил в потерпевшего, но промахнулся. А далее, несмотря на вооруженное сопротивление, был задержан и обезврежен в ходе совместной операции, которую провели сотрудники правоохранительных органов. В ходе расследования этого дела вышли и на чебоксарца, обвиняемого в организации заказного убийства, он недавно задержан и заключен под стражу. Следствие продолжается.

А после обнародования этой информации стало известно, что «Единая Россия» приостановила членство в партии Евгения Андреева, о чем заявлено на официальном сайте регионального отделения. Причина — сообщение СУ СКР о возбужденном уголовном деле в отношении 41-летнего чебоксарца и дословно: «Согласно полученной информации, речь идет о депутате Чебоксарского городского Собрания депутатов Евгении Андрееве». Решение о приостановлении его членства принято на заседании политического совета Чебоксарского городского местного отделения партии.