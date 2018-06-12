Паспорт из рук Главы республики

Свой первый паспорт получили сегодня юные жители Чувашии из Чебоксар, Новочебоксарска, Мариинского Посада, Шумерли.. Главный документ вручал на Красной площади Чебоксар Глава республики Михаил Игнатьев.

Гордость и радость испытывала в момент вручения 14 -летняя Виктория Трончук из Шумерли. А вот волнения, по ее словам, не было. И это понятно, ведь Вика — артист со стажем. Не так давно она участвовала в международном телевизионном конкурсе «Ты — супер!».

Среди школьников, удостоенных торжественного вручения паспорта, и Виктория Титлова. Девочка хорошо учится и десять лет занимается в хореографическом коллективе «Радость». «Счастье и гордость», — отвечает она на вопрос об испытанных эмоциях. Горда дочкой и мама Наталья Валерьевна: «Сегодня у телевизора в надежде увидеть Вику сидят все наши родственники».