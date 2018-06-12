В Чебоксарах победу праздновали чувашские и мордовские ходоки. Фото

Традиционно в июне чебоксарский залив становится центром отечественной спортивной ходьбы. Сильнейшие спортсмены страны приезжают в столицу Чувашии на Чемпионат и первенство России.

Программу чемпионата обычно открывает заход на 50 километров у мужчин. Но в этом году все внимание было приковано к премьере – аналогичной дистанции у женщин. В этой дисциплине конкуренция на такая большая. Не слишком много представительниц прекрасного пола могут преодолеть полсотни километров. На чемпионате мира в прошлом году, где дистанция дебютировала всего 4 женщины смогли финишировать. А лучшей тогда стала спортсменка из Португалии Инес Энрикес.

В ситуации, когда конкуренция невысока, можно попробовать и новую дисциплину. На чемпионате России на эту дистанцию заявились 7 спортсменок. От Чувашии на старт вышли Лилия Степанова, Клавдия Афанасьева и Надежда Мокеева, которые параллельно представляют и Мордовию и Московскую область соответственно. Первые десять километров девушки прошли ровно, отрывов не было. А вот вторую двадцатку быстрее всех преодолела Клавдия Афанасьева. Она же была первой и на остальных отсечках. Также первой она и финишировала, опередив второго призера Анастасию Бушкову на 8 минут. А так как дистанция 50 километров у женщин на чемпионате России проводится впервые, то Клавдия Афанасьева установила и рекорд страны. В августе спортсменке предстоит показать себя на Чемпионате Европы, который пройдет в Берлине.

Среди мужчин быстрее всех 50 километров преодолел заслуженный мастер спорта России из Мордовии Сергей Бакулин. Вторым финишировал его товарищ по команде Дементий Чепарёв. Обладателем бронзовой награды стал москвич Алексей Терентьев. Спортсмен из Чувашии Роман Георгиев финишировал 6-ым.

Также в программе чемпионата России были заходы на 20 километров. С самого начала задал высокий темп и оторвался от соперников серебряный призёр чемпионата мира 2017 года Сергей Широбоков, представляющий Удмуртию и Мордовию. На протяжении всей дистанции он шёл быстрее всех и постепенно только наращивал отрыв. Финишную черту он пересек в гордом одиночестве с результатом 1:17.27. На второй позиции за лидером в роли догоняющих долго держалась группа в составе Кирилла Фролова, Романа Евстифеева и Сергея Шарыпова. Но спортсмен из Мордовии Роман Евстифеев смог обойти соперников и стать вторым, а Кирилл Фролов, уроженец Батыревского района Чувашии, занял третье место.

В женском 20-километровом заходе с новым национальным рекордом первенствовала олимпийская чемпионка 2012 года, чемпионка мира 2013 года Елена Лашманова из Мордовии, которая также ушла в отрыв от соперниц уже с первых метров дистанции. Серебряная и бронзовая медали достались ее подругам по команде Софье Бродецкой и Рейхан Каграмановой. В шаге от призового подиума осталась хозяйка трассы Марина Новикова (Пандакова), для которой нынешние старты стали первыми после рождения дочери.

В Чемпионате России участвовал 141 спортсмен из 14 регионов страны. А обладателями командного первенства стали представители Мордовии. Ходоки из Чувашии заняли 6 место.

«В течение года в республике проводится около 60 различных соревнований всероссийского масштаба. Они всегда проходят красочно и достойно, дарят много положительных эмоций участникам и зрителям», – отметил в приветственном слове руководитель республики и выразил благодарность Министерству спорта Российской Федерации и Всероссийской федерации легкой атлетики за оказанное доверие.

Николай Кириллов

Фоторепортаж Максима Васильева: