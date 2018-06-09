Владимир Путин поздравил Михаила Игнатьева и жителей Чувашии с Днем России

«Этот замечательный праздник обращает нас к многовековой истории российского государства, знаменует преемственность традиций патриотизма, честного, бескорыстного служения Отечеству, передающихся из поколения в поколение. Именно любовь к Родине помогала нашим предкам преодолевать все испытания, одерживать ратные и трудовые победы, добиваться триумфов в науке и творчестве. Строить великую страну. Мы должны беречь это бесценное наследие, твердо идти к поставленным целям – во имя России, ее достойного будущего и благополучия граждан», – говорится в поздравлении.

На имя Михаила Игнатьева поступили поздравления от руководителей субъектов Федерации, федеральных и республиканских ведомств, глав районов и городов республики.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики