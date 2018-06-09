Михаил Игнатьев встретился с экспертами молодежного форума «МолГород – 2018»

8 июня Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с депутатами Государственной Думы Российской Федерации Ольгой Павловой и Леонидом Черкесовым, актером театра и кино Александром Носиком, а также с представителями федерального телевидения – ведущим новостей на «Первом канале» Максимом Шарафутдиновым и продюсером «Первого канала» Евгенией Королевой.

В беседе принял участие заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Юрий Васильев.

Гости из Москвы приехали в Чувашскую Республику для участия в работе Молодежного форума регионального развития «МолГород – 2018» в качестве экспертов.

На образовательной площадке «Развитие территорий» депутаты Госдумы Ольга Павлова и Леонид Черкесов в режиме диалога обсудили возможности развития города Чебоксары через реализацию федеральных проектов. В рамках образовательной программы «Технологии масс-медиа» перед молодыми чебоксарцами с мастер-классом выступил журналист Максим Шарафутдинов. Также в рамках образовательной программы запланированы встречи и общение с известным актером Александром Носиком и продюсером «Первого канала» Евгенией Королевой.

В ходе встречи за круглым столом гости поделились впечатлениями о молодежном форуме, о современной молодежи Чувашии, был обсужден ряд вопросов молодежной политики, воспитания граждански активного подрастающего поколения.

«Наша задача – создавать необходимые условия и среду для самореализации молодых людей, чтобы впоследствии они могли стать успешными, профессионалами своего дела и достойными гражданами нашей страны», — сказал Михаил Игнатьев. Он подчеркнул уникальность образовательного форума как площадки для саморазвития молодежи. «Инициативные, креативные, умные молодые люди знакомятся друг с другом, обмениваются знаниями. Получают много полезной информации, возможность услышать интересные точки зрения, сформировать собственное мнение», — обозначил Глава Чувашии.

Ольга Павлова, в прошлом профессиональная спортсменка, тренер по легкой атлетике, заметила, что в Чувашской Республике — регионе, известном как один из самых спортивных субъектов России — молодежь очень заинтересована в развитии физкультуры и спорта.

«Прозвучало много интересных, инновационных идей, касающихся самых разных видов спорта. Видно, что участники форума нацелены на то, чтобы добиваться как личных успехов, так и успехов региона», — прокомментировала она. Депутат Госдумы также добавила, что, учитывая заинтересованность и активность, необходимо привлекать молодежь в управление проектами, согласовывать государственную политику с молодежью.

Журналист Максим Шарафутдинов также подтвердил мнение об активности чувашской молодежи. Мастер-класс по основам тележурналистики с его участием собрал более 400 слушателей. «Не ожидал, что будет такая заинтересованная аудитория. Было очень много вопросов. В Чебоксарах я уже второй раз и теперь думаю, что приеду в следующий раз», — пообещал он.

Глава Чувашии подтвердил высокий интерес к журналистике в молодежной среде. Он сообщил, что в республике регулярно на протяжении более 25 лет проводится фестиваль юношеских СМИ и кино «Волжские встречи», на который приезжают юные журналисты из самых разных регионов России, в том числе из других стран. «На фестиваль собирается порядка 900 человек, мечтающих стать журналистами. Они уже со школьной скамьи пользуются самыми современными техническими средствами. Молодежь первой осваивает современные средства и формы коммуникации, именно молодые будут развивать СМИ в ближайшем будущем. Поэтому очень важно вовлекать их в общественную жизнь, формировать их гражданскую ответственность и активность», — высказал мнение Михаил Игнатьев.

Актер театра и кино Александр Носик также поблагодарил за приглашение на молодежный форум. Он отметил, что неоднократно приезжал в Чебоксары по работе с выступлениями в театре, но только сейчас ему удалось познакомиться с городом и республикой ближе. «Все контакты с местными жителями были очень приятными. Люди здесь открытые, добрые. Уверен, и с молодежью мы очень хорошо пообщаемся, и они возьмут что-то полезное», — сказал актер.

Во время общения участники встречи также коснулись вопросов трудоустройства молодежи, демографической политики, а также формирования культуры здорового образа жизни, ответственного отношения к собственному здоровью.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики