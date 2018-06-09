Уважаемые соотечественники!

От имени Государственного Совета Чувашской Республики сердечно поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник символизирует начало нового этапа в новейшей истории Российской Федерации, который вобрал в себя славное прошлое и современные достижения нашей страны.

За годы становления новой российской государственности, основанной на принципах независимости, свободы и демократии, удалось сделать многое – консолидировать общество, укрепить экономический потенциал России, ее международный престиж. Сегодня в стране осуществляется масштабная технологическая модернизация, реализуются крупные инновационные и инвестиционные проекты. Несмотря на внешние вызовы, сложности и противоречия, Россия уверенно развивается и преображается, оставаясь открытой для созидания и мирных инициатив.

Убежден, что жители Чувашии, как и все граждане великой многонациональной страны, ощущая свою ответственность за судьбу Родины, приложат все усилия, чтобы обеспечить ей процветание и достойное будущее.

В этот праздничный день желаю вам мира и согласия, крепкого здоровья и благополучия!

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики В.Н. Филимонов