15 детских садов Чувашии вошли в число лучших детских садов России

С 30 января по 15 марта 2018 г. Управлением целевых программ развития дошкольного образования Межрегионального центра качества и инноваций проводился Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад» в формате открытой публичной выставочной интернет-площадки на всероссийском уровне.

В 2018 году в конкурсе приняли участие 6122 организации дошкольного образования.

По итогам конкурса в 1000 лучших детских садов России вошли 15 дошкольных образовательных организаций Чувашской Республики: детские сады № 10, 11, 23, 73, 78, 103, 105, 112, 113, 128, 134, 201, 206 города Чебоксары; № 2 «Калинка» г. Новочебоксарска; № 7 «Солнечный город» г. Цивильска.

Победители получили грамоты и сертификаты на ценный подарок образовательного характера.