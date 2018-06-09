В Чувашии отметили 300-летие российской полиции

8 июня Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в торжественном собрании, посвященном 300-летию российской полиции.

Мероприятие, посвященное знаменательной дате, состоялось в актовом зале нового административного здания МВД по Чувашии. На празднике присутствовали представители законодательной власти, столичной администрации, судебных и правоохранительных органов, ветеранских и общественных организаций, уполномоченные по правам человека и ребенка.

Министр внутренних дел по Чувашской Республике генерал-майор полиции Сергей Неяскин зачитал поздравительный адрес Главы МВД России генерала полиции Владимира Колокольцева. «Во все времена главной гордостью сотрудников органов внутренних дел были люди чести и долга», –добавил он.

Обращаясь к личному составу, Сергей Неяскин предложил почтить минутой молчания память сослуживцев, погибших при исполнении служебного долга. В скорбном списке потерь МВД по Чувашской Республике, начиная с 1921 года, значится 101 фамилия сотрудников, не вернувшихся с задания.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, что сотрудники полиции с честью и достоинством выполняют свой служебный долг – оберегают мирную жизнь граждан, заботятся об их безопасности и благополучии.

«С момента создания полиции была отведена важнейшая миссия в государстве. На заре становления ведомство называли «первым среди равных», а круг обязанностей органов полиции выходил далеко за пределы охраны общественного порядка и борьбы с преступностью», – отметил он.

Руководитель региона подчеркнул, что служение Отечеству всегда было большой честью и огромной ответственностью, а напряженная служба в органах внутренних дел требовала высокого профессионализма, самоотверженности, мужества и преданности интересам государства.

«Мы по праву можем гордиться героями в рядах чувашской полиции, которые своими подвигами и благородными поступками прославляют профессию, повышают доверие граждан к стражам порядка и органам власти», – сказал Глава республики. Он особо выделил вклад полицейских в патриотическое воспитание молодежи, а также бесценный опыт ветеранов, которые обеспечивают историческую преемственность и передают знания молодым сотрудникам.

Лучшие полицейские удостоились наград и благодарственных писем.

К словам поздравлений присоединились и другие высокопоставленные лица. И.о. Председателя Государственного Совета Чувашской Республики Альбина Егорова отметила, что перед сотрудниками полиции стоят серьезные задачи по борьбе с преступностью, коррупцией, пресечению негативных явлений в обществе и многое зависит от профессиональных качеств личного состава.

Прокурор Чувашской Республики Василий Пословский подчеркнул, что сотрудники полиции всегда выступали и выступают надежным гарантом соблюдения правопорядка. По его словам, межведомственное взаимодействие между правоохранительными органами республики в вопросах защиты законных прав граждан и интересов государства позволит оперативно решать поставленные задачи.

С юбилеем полицию поздравил и председатель Общественного совета при МВД по Чувашской Республике Валерий Андреев. Он вручил награды победителям конкурса среди средств массовой информации, посвященного празднования 300-летия российской полиции.

Председатель Чувашской республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) органов внутренних дел и внутренних войск генерал-майор милиции Михаил Киселев поделился воспоминаниями о службе: «На всех этапах становления у полиции не было сытой, размеренной жизни. Всегда были острые, конфликтные моменты, которые без органов внутренних дел не решались». Он пожелал ветеранам МВД здоровья, активного долголетия, а действующим сотрудникам полиции – успешной работы и высокого профессионализма.

Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом.

Напомним, что история российской полиции берет начало 5 июня 1718 года, когда Петр I своим Указом учредил должность Санкт–Петербургского генерал-полицмейстера. В это время издан руководящий документ, в котором сформулирована программа деятельности полиции и определены ее роль и место в российском государстве.

За 300 лет существования ведомства органы внутренних дел России неоднократно реформировались, получали новые функции и полномочия. Созданная государственная структура с момента образования и до революции 1917 года называлась полицией, позже – милицией, а с 1 марта 2011 года вернула свое прежнее название.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики