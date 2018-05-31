Минтранс Чувашии о ситуации с «Саратовскими авиалиниями»

Федеральное агентство воздушного транспорта аннулировало сертификат эксплуатанта авиакомпании «Саратовские авиалинии» с 31 мая 2018 года. Соответствующий приказ размещен на сайте ведомства. Авиакомпания прекратила свою операционную деятельность.

Возврат авиабилетов будет осуществляться в соответствии со статьей 8.2 «Порядок предъявления претензий Правил перевозчика», с которыми можно ознакомиться на сайте www.saratovairlines.ru (вкладка ПАССАЖИРАМ, правила перевозчика).

Возврат сумм полностью либо частично за неиспользованный участок перевозки производится по месту приобретения билета в течение одного года с даты выдачи, если перевозка не была выполнена ни на одном из участков, или с даты вылета на первом участке перевозки (если иного не предусмотрено Правилами применения тарифа).

Телефон «Горячей линии» : 8-800-600-78-78.

Телефон «Горячей линии» Росавиации: +7(499)-231-63-88.

«Саратовские авиалинии» планировали с начала лета выполнять перелеты по маршрутам «Симферополь – Чебоксары – Симферополь» и «Анапа – Чебоксары – Анапа».

Первый вылет в Симферополь должен был состояться 4 июня, в Анапу – 8 июня. Компания прекратила выполнять данную программу так её и не начав.

Телефон Чебоксарского аэропорта: 301-241, 301-487.

Решение Росавиации о прекращении перевозочной деятельности АО «Саратовские авиалинии» является вынужденной мерой: авиакомпания не отвечает требованиям по безопасности полётов и не способна выполнять перевозки без рисков и угроз для своих пассажиров.

В сложившейся ситуации приоритетом Росавиации являлось сохранение авиакомпании при её безусловном соответствии всем требованиям по безопасности полётов. В авиакомпанию были направлены рекомендации, полная реализация которых позволяла снять ограничение срока действия сертификата эксплуатанта. Для проведения корректирующих мероприятий Росавиация предоставила АО «Саратовские авиалинии» 90 дней – максимально возможный по воздушному законодательству срок. За это время руководство АО «Саратовские авиалинии» оказалось не способно устранить нарушения.

По заключению комиссии территориального управления Росавиации, АО «Саратовские авиалинии» не может безопасно выполнять коммерческие авиаперевозки.

В соответствии с федеральными авиационными правилами сертификат эксплуатанта АО «Саратовские авиалинии» подлежит аннулированию. Приказ об аннулировании вступает в силу 31 мая 2018 года.

Кроме того, вопросами билетов займется и Управление Роспотребнадзора по Саратовской области, которое также открыло «горячую линию». По вопросам реализации механизма права на расторжение договора воздушной перевозки и возмещения убытков обращаться можно по телефону 8-800-100-1858, в отдел защиты прав потребителей – 8 (8452) 22-85-42, 22-87-33, а также в территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Саратовской области.

В управлении пояснили, что согласно пункту 2 статьи 108 Воздушного кодекса РФ, в случае вынужденного отказа пассажира от воздушной перевозки в связи с предусмотренными федеральными авиационными правилами действиями или бездействием перевозчика, влекущими за собой неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору воздушной перевозки пассажира, пассажиру возвращается уплаченная за воздушную перевозку провозная плата.

Саратовский аэропорт и авиакомпания являются объединенной структурой. В связи с этим необходимо отметить, что ограничения касаются исключительно авиакомпании, а не саратовского аэропорта.