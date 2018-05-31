В Чувашии ликвидируют последствия непогоды

Циклон, прошедший по территории Чувашии этим днем, привел к падению 22 деревьев в 12 муниципальных образованиях республики. Три подобных случая зарегистрированы в городе Чебоксары, столько же – в Цивильском районе, по два – в городе Новочебоксарск, Мариинско-Посадском и Ядринском районах, по одному – в городах Канаш и Шумерля, а также Моргаушском, Порецком, Чебоксарском и Янтиковском районах. Четыре дерева порывами ветра были повалены в Красноармейском районе. Пострадавших среди жителей нет.

Из-за обрывов линий электропередач точечные отключения электроэнергии произошли в городе Чебоксары, населенных пунктах Козловского, Красночетайского, Урмарского и Шемуршинского районов. По состоянию на 14.00 час. (мск) электроснабжение восстановлено в двух муниципальных районах.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются. В ликвидации последствий непогоды задействованы 85 человек и 35 единиц техники.