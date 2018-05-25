Школьница из Чувашии хотела купить ответы…

Чебоксарскую школьницу, решившую купить готовые ответы на вопросы основного государственного экзамена, в Интернете поджидали мошенники.

Об этом полицейским рассказал отец девушки. В социальных сетях она нашла объявление о продаже готовых ответов на предстоящий основной государственный экзамен (ОГЭ). Чтобы добраться до них, требовалось вступить в «закрытую группу», а пропуск туда стоил 6 тысяч рублей.

Поверив злоумышленникам, юная чебоксарка перевела деньги на указанный ими счет. Далее под различными предлогами авторы липового объявления убедили ее сделать еще несколько денежных переводов на общую сумму порядка 64 тысяч рублей. Однако вступить в «закрытую группу» и ознакомиться с ответами на билетные вопросы ей так и не удалось. Сейчас полицейские устанавливают личности злоумышленников, сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.