26 мая — день российского предпринимательства

Уважаемые предприниматели Чувашии!
Сердечно поздравляю вас с Днем российского предпринимательства!
В этот день мы отдаем должное инициативным, предприимчивым и талантливым людям, которые сумели организовать собственное дело в самых разных сферах.
Благодаря росту предпринимательской активности вклад малого и среднего бизнеса в развитие Чувашии с каждым годом становится более весомым. Неуклонно растет оборот продукции и услуг, увеличиваются налоговые поступления в бюджет. Этому способствуют благоприятный деловой климат, совершенствование механизмов государственной поддержки предпринимательской активности. Сегодня малому и среднему бизнесу оказывается финансовая, имущественная, организационная, консультационная и правовая помощь.
Наш открытый диалог и конструктивное сотрудничество формируют основу благополучия и процветания региона.
Уверен, что благодаря энтузиазму, преданности своему делу вам удастся закрепить достигнутое и добиться значительных успехов.
Желаю успешного развития бизнеса, новых идей, здоровья и процветания!
Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев