26 мая — день российского предпринимательства

Уважаемые предприниматели Чувашии!

Сердечно поздравляю вас с Днем российского предпринимательства!

В этот день мы отдаем должное инициативным, предприимчивым и талантливым людям, которые сумели организовать собственное дело в самых разных сферах.

Благодаря росту предпринимательской активности вклад малого и среднего бизнеса в развитие Чувашии с каждым годом становится более весомым. Неуклонно растет оборот продукции и услуг, увеличиваются налоговые поступления в бюджет. Этому способствуют благоприятный деловой климат, совершенствование механизмов государственной поддержки предпринимательской активности. Сегодня малому и среднему бизнесу оказывается финансовая, имущественная, организационная, консультационная и правовая помощь.

Наш открытый диалог и конструктивное сотрудничество формируют основу благополучия и процветания региона.

Уверен, что благодаря энтузиазму, преданности своему делу вам удастся закрепить достигнутое и добиться значительных успехов.

Желаю успешного развития бизнеса, новых идей, здоровья и процветания!

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев