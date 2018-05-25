27 мая — день работника химической промышленности

Уважаемые труженики и ветераны химической отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Химический комплекс Чувашии — динамично развивающийся сектор экономики с высоким технологическим потенциалом. На предприятиях отрасли внедряются инновационные технологии, выпускается конкурентоспособная продукция, осуществляется техническое перевооружение.

Предприятия химической отрасли входят в число организаций, формирующих имидж Чувашской Республики как индустриально развитого региона с внушительными интеллектуальными и производственными возможностями. Технологическая модернизация, повышение качества выпускаемой продукции, совершенствование стандартов безопасности и экологичности позволяют химической промышленности сохранять передовые позиции в экономике и успешно реализовывать продукцию на экспорт.

Сегодня труд специалистов химической промышленности особенно востребован экономикой страны. Ваше добросовестное отношение к делу, ответственность и профессионализм являются залогом успешного развития промышленности, общественной инфраструктуры, социальной сферы.

Спасибо вам за труд и верность профессии! Желаю крепкого здоровья, благополучия, дальнейших производственных успехов, стабильности и процветания!

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев