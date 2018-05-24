Проверка на дорогах: ремонт нормальный

С наступлением тепла на улицах Чебоксар без промедления начала масштабную работу дорожная техника. Что не может не радовать горожан — еще бы, ведь улицы обновляются! Разве что возникающие из-за этого пробки доставляют неудобство, выходить из дома теперь надо чуть раньше. Но совсем их избежать трудно, ведь основной объем работ и так ведется ночью.

Всего, по данным на 23 мая, в активной работе девять объектов. Так, на проспекте Тракторостроителей и на улице Лебедева устанавливают новые бордюры и поднимают решетки коммуникационных колодцев (подрядчики — ООО «Автодор» и ПАО «Дорисс»), на проспекте Тракторостроителей также производится укладка нижнего слоя асфальта.

Улицу Гладкова и 30-ю дорогу фрезеруют, на последней из них уже кладут выравнивающий слой асфальтобетона и поднимают люки. «Этапа бордюров» дорожники достигли и на улице 324-й Стрелковой дивизии. Все эти объекты — в ведении ПАО «Дорисс».

Уже обновлены и проходят строительный контроль несколько местных проездов от проспекта Ленина и проезд от улицы Карла Маркса до Ярославской, завершен ремонт участка дороги на площади Республики. А вот асфальтирование съездов на улице Маршака еще продолжается (ООО «Магистраль»), зато на Чапаева этот же подрядчик уже начал монтаж бортовых камней.

Полным ходом идет работа на проспекте Мира (ООО «Воддорстрой»), и вчера дорожники приступили к обновлению улицы Энтузиастов. В целом работы в юго-западном районе города обещают быть как никогда масштабными.

Недавно глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков проинспектировал ход ремонта городских магистралей и побывал на нескольких объектах. Одному подрядчику он указал на необходимость обустройства искусственных дорожных неровностей у детских садов и школ, другим поручил благоустроить прилегающую территорию.

Глава горадминистрации напомнил, что в прошлом году для контроля качества выполненных подрядчиками работ была организована многоуровневая система проверки: технадзор Управления ЖКХ и благоустройства, группа строительного контроля из Казани, передвижная диагностическая лаборатория, Общероссийский народный фронт… Данную практику решено продолжить.

КСТАТИ

В этом году в Чебоксарах в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано 36 улиц общей протяженностью более 35 км.