В Чувашии завершается подготовка к проведению государственной итоговой аттестации

О готовности к проведению государственной итоговой аттестации в 2018 году проинформировал министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Александр Иванов 21 мая на еженедельном совещании в Доме Правительства, которое провел Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Основной и единый государственные экзамены в 2018 году традиционно проходят в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский).

С 21 марта по 11 апреля 2018 года прошел досрочный период единого государственного экзамена. Экзамены проходили на базе СОШ № 48 и СОШ № 50 г. Чебоксары. Участвовали выпускники прошлых лет, граждане, вернувшиеся осенью из рядов вооруженных сил, обучающиеся техникумов и колледжей, освоившие образовательные программы среднего общего образования. Всего зарегистрировали 271 человека, которые выбрали для сдачи 652 экзамена.

Основной этап государственной итоговой аттестации стартует в конце мая: 25 мая начинаются основные государственные экзамены для выпускников 9-х классов, 28 мая – единые государственные экзамены для выпускников 11-х классов. Для участия в основном этапе ЕГЭ зарегистрировано 5802 участника, ОГЭ – 11754 участника.

В 2018 году главным изменением в проведении ЕГЭ стала печать полного индивидуального комплекта участника экзамена в аудиториях и сканирование материалов в пунктах проведения экзамена. «Данная технология позволяет исключить риски несанкционированного доступа к экзаменационным материалам при их передаче и транспортировке, а также сократить сроки их обработки», – отметил министр и добавил, что все 34 пункта проведения экзаменов основного периода к настоящему времени оснащены высокоскоростными принтерами и сканерами.

Особое внимание уделяется обеспечению информационной безопасности. Доступ в пункты проведения экзаменов будет осуществляться через металлодетекторы. В 11 классах экзамены будут проходить под онлайн видеонаблюдением, в 9 классах – под офлайн видеонаблюдением. Непосредственно на местах за ходом экзаменов также будут следить общественные наблюдатели из числа студентов вузов. Кроме того, наблюдение будет осуществляться через специализированный портал в ситуационно-информационном центре на базе Чувашского республиканского института образования.

Сотрудники МВД по Чувашской Республике обеспечат охрану общественного порядка и безопасность в местах проведения экзамена.

Чувашия второй год участвует во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В этом году республика впервые присоединилась к Всероссийской акции «100 баллов для победы», в рамках которой выпускники школ, набравшие на экзаменах 100 баллов, делятся опытом с 11-классниками.

Отметим, выпускники 11 классов, получившие неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих учебных предметов на ГИА в резервный день, получат возможность пересдать ГИА в дополнительный (сентябрьский) период – с 4 по 15 сентября 2018 года. Выпускники 9 классов, получившие неудовлетворительные результаты более чем по двум предметам в основной период, также получат возможность пересдать экзамены в дополнительные сроки – с 4 по 22 сентября 2018 года.

«Все необходимые подготовительные работы проведены. Республика готова к проведению государственной итоговой аттестации», – заключил Александр Иванов.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев обратил внимание на необходимость широкого информирования выпускников и их родителей о порядке проведения государственной итоговой аттестации. «Государственные экзамены в республике всегда проходили без происшествий. В этом году также необходимо организовать все мероприятия на достойном уровне. В том числе чтобы дети не попадали в неприятные ситуации из-за незнания процедуры и правил проведения экзаменов», – сказал Глава региона.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики