ВТБ Факторинг финансирует мирового производителя смартфонов на 350 млн руб.

ВТБ Факторинг заключил договор факторингового финансирования на 350 млн рублей с «Майкромакс Рус», дистрибьютором смартфонов и дочерней компанией международного производителя мобильных телефонов Micromax Informatics Ltd (Индия). Первые поставки на сумму 69,8 млн рублей были профинансированы в апреле текущего года.

Корнелиу Робу, директор по работе с клиентами ВТБ Факторинг, прокомментировал: «Опыт работы с крупнейшими сотовыми ритейлерами и дистрибьютерами позволил нам оперативно решить для «Майкромакс Рус» комплекс вопросов, возникающих при поставках электроники из-за рубежа. Среди них — отрицательные курсовые разницы, кассовые разрывы и риск несвоевременного платежа контрагентов. Успешное финансирование первых поставок позволяет говорить о перспективе кратного увеличения объемов сотрудничества в ближайшем будущем».

Генеральный директор компании «Майкромакс Рус» Рамник Сингх Кохли прокомментировал: «Компания Micromax вышла на российский рынок в 2014 году и уже к середине следующего года ее доля рынка по продажам смартфонов в России превысила 6%. В текущем году мы подписали договор прямых поставок мобильных телефонов с ведущими операторами мобильной связи. Использование факторинга позволило нам не только получить финансирование, но и значительно улучшить качество управления дебиторской задолженностью».