ВТБ кредитует ГК «Фармасинтез» на 1,3 млрд рублей

Банк ВТБ заключил с ООО «Фармасинтез -Тюмень» (входит в ГК «Фармасинтез») кредитное соглашение на 1,3 млрд рублей сроком на 5 лет.

Средства будут инвестированы в проект строительства современного производства фармпрепаратов. На площадке будут внедряться новейшие технологии, отвечающие требованиям российского и международного стандартов.

Руководитель департамента корпоративной сети – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «Банк ВТБ оказывает поддержку компаниям самых различных отраслей экономики. Производство фармацевтических препаратов является одной из наиболее динамично развивающихся сфер. ГК «Фармасинтез» активно расширяет свое присутствие, вводит в эксплуатацию новые производственные площадки. Мы готовы содействовать реализации стратегических планов холдинга, таким образом, содействуя укреплению и развитию конкурентоспособных производств в России».

Генеральный директор ГК «Фармасинтез» Александр Кейко прокомментировал: «В наших ближайших планах – реализация инвестиционного проекта, который позволит нам усилить свое присутствие на российском фармацевтическом рынке. Новая производственная площадка позволит нам выпускать около 30 наименований гормональных препаратов, что будет способствовать повышению доступности качественных медикаментов на российском рынке».

Кредитно-документарный портфель предприятия в банке ВТБ на текущий момент составляет 3,3 млрд рублей.