Музейный дайджест на неделю в Чебоксарах

22 мая, 16.00

Открытие выставки «Горячий снег… Горячий лед… Подарим миру свой рекорд!» (Чувашский национальный музей).

25 мая, 13.00-16.00

Интерактивная программа для выпускников «Буквы разные писать» (Чувашский национальный музей).

25 мая, 14.00

Открытие выставки «Кашни йĕрке – тăван çĕр халалĕ» (В каждой строчке – благодарность родному краю) к 80-летию Д.Гордеева и 50-летию С. Гордеевой (Литературный музей им. К.В. Иванова).

25 мая, 17.00-20.00

Хороводно-игровая программа «Русская вечерка» (Чувашский национальный музей).

Работают выставки:

Чувашский национальный музей: «Во благо Родины: деятельность И.Я. Яковлева и А.В. Жиркевича», «Сокровища медной горы», «Чувашский государственный театр юного зрителя: 85 лет на сцене и в закулисье», «Горячий снег.. Горячий лед… Подарим миру свой рекорд!»

Музейно-выставочный центр: «Чудо под микроскопом», «Парк пушистых», «На груди красуются», «Слава воину-победителю», Детский музейный центр

Музей чувашской вышивки: «В творении рук – сила души и тепла», «Прикосновение весны», «Мир, застывший в серебре», «Китайская живопись»

Музей В.И. Чапаева: «С именем Чапаева – на страже Отчизны», «Мы, солдаты ушедших эпох», «Выдающиеся люди земли Чувашской»

Литературный музей им. К.В. Иванова: «Халăх ачи пуласчĕ ман» (Стать бы мне сыном народа) к 80-летию А. Кибеч, «Çулсем чĕнеççĕ» (Дороги зовут) к 100-летию Н. Евстафьева, «Мухтав ӗмӗре» (Велик на все времена) к 170-летию со дня рождения И.Я. Яковлева, «Ан васкат вăхăта» (Не торопи время) к 70-летию А. Ыхры

Музей М. Сеспеля (г. Чебоксары): «Сеспель в изобразительном искусстве»

Музей М. Сеспеля (Канашский р-н): «Чăваш поэзи ăсти»