В Чебоксарах День Волги отметили на обновленной Московской набережной

В России 20 мая отметили День Волги. К празднованию, которое проходило во многих поволжских городах страны, присоединились и Чебоксары. Основные мероприятия были организованы на обновленной Московской набережной.





Напомним, праздник День Волги призван привлечь внимание населения к проблеме сохранения реки, которая является не только национальной гордостью страны, но и ценным стратегическим природным ресурсом.

В Чебоксарах на Московской набережной в этот день развернулись не только физкультурно-оздоровительные мероприятия, но и научно-познавательные.

На интерактивных площадках туроператоры и санаторно-курортные комплексы знакомили посетителей с летними программами лечебно-оздоровительных услуг. «Чебоксарский речной порт» и компания «Чувашия Турист» презентовали новые автобусно-теплоходные туристические предложения, которые позволят горожанам посетить г. Козьмодемьянск, Замок Шереметьева, Мариинский Посад, остров-град Свияжск. В летний сезон запланированы теплоходные вечеринки «Танцы на волнах».

АУ «Музейно-туристический центр г. Чебоксары» представил туристическую карту города с афишей для отдыхающих. Ее можно бесплатно получить на городских объектах туристической инфраструктуры: «Чебоксарский речной порт», железнодорожный вокзал, аэропорт, медцентры, дома отдыха, гостиницы и санаторно-курортные комплексы.

Организованной колонной совершили променад по Московской набережной пять команд — из Чебоксар, Новочебоксарска, Ядрина и Йошкар-Олы в составе 150 человек, открыв II Фестиваль скандинавской ходьбы «Здоровье на Волге». Сертифицированные инструкторы давали мастер-классы.

Детское участие в праздники выразилось в конкурсе рисунков на тему: «Московская набережная», «Скандинавская ходьба». На выставке было представлено около 200 работ со всей республики, авторами которых стали юные художники от 6 до 16 лет.

Творческие коллективы в День Волги представили концертную программу. Поддержку проекту оказали «Русское радио-Чебоксары», АО «Волга Айс», ООО «ЧМКФ «Вавилон», ООО «Футура», сеть клиник «Дент-а-мед», компания «AQUAYAR», кафе-бар «Медвежий угол».

В связи с погодными условиями экологический субботник «Чистая Волга» и интерактивный квест «Тайны берега Волги» перенесены на 11 июня. Данные мероприятия состоятся в канун Дня России, который отмечается 12 июня. Также в этот день на Московской набережной Чебоксар состоится открытие пляжного сезона.