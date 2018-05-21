Чебоксарский кинофестиваль вошёл в топ-5 майских культурных событий

XI Чебоксарский международный кинофестиваль, который пройдет с 21 по 25 мая в Чувашии, вошел в топ-10 майских культурных фестивалей России, популярных у туристов. В данный список также попали фестиваль «Мелиховская весна» в Московской области, Ганзейская неделя в Великом Новгороде, «Тульский заиграй» в Туле, «Сиреневый рай» в Липецкой области, «Джаз Май» в Пензе, «Дикий пион» в Ульяновской области, Праздник цветения пиона в Алтайском крае, «Закруткинская весна» в Ростовской области и «Верхотурские Троицкие гулянья» в Свердловской области.

Отметим, рейтинг самых популярных культурных и этнографических событий и фестивалей России у туристов в мае 2018 года составило аналитическое агентство ТурСтат. Он подготовлен по итогам анализа уникальности и посещаемости майских событий. Как отмечает ТурСтат, сегодня событийный туризм в России является одним из драйверов роста внутреннего туризма.

Напомним, Чебоксарский международный кинофестиваль – культурное мероприятие, проводимое ежегодно с 2008 года в столице Чувашской Республики – городе Чебоксары. В этом году в конкурсе этнического и регионального кино оценят 15 кинофильмов из Башкортостана, Татарстана, Чувашии, Якутии и Бурятии.