Михаил Игнатьев пообщался с победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников

18 мая Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев провел встречу с победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2017–2018 учебного года.

Отметим, Всероссийская олимпиада школьников является самым главным интеллектуальным состязанием страны. Ежегодно десятки тысяч учащихся Чувашии принимают участие в различных этапах Всероссийской олимпиады школьников по 21 общеобразовательному предмету.

В 2017–2018 учебном году в школьном этапе олимпиады участвовали 53334 человека, в муниципальном этапе – 19758 человек. По итогам регионального этапа олимпиады, в котором приняли участие 1657 школьников, определено 383 победителя и призера.

Лучшие из лучших, 58 человек из числа победителей и призеров регионального этапа, приняли участие в интеллектуальных испытаниях финального этапа Всероссийской олимпиады школьников, который проходил на территории Российской Федерации с 20 марта по 29 апреля 2018 года.

По итогам испытаний 1 школьник из Чувашии стал победителем, а 20 – призерами всероссийской олимпиады.

Со словами благодарности к участникам олимпиады и их наставникам обратился Глава Чувашии Михаил Игнатьев. «Участвуя в интеллектуальных состязаниях на федеральном уровне, вы показали не только свои знания и превосходную подготовку. Своими результатами вы подтвердили сильные традиции системы образования Чувашии», – подчеркнул руководитель региона. Он обратил особое внимание на то, что среди призеров представлены учащиеся как гимназий и лицеев, так и базовых школ, в том числе сельской местности. «Оценивая итоги олимпиады, мы видим, что в республике достойное образование можно получить и в городских, и в сельских школах», – акцентировал руководитель Чувашии.

Михаил Игнатьев пожелал ребятам не останавливаться на достигнутом. «Несмотря на успехи всероссийского уровня, самоуспокаиваться нельзя, вы должны развиваться дальше. Благодаря усердию, кропотливой подготовке, целеустремленности вы заложили хороший фундамент для своего дальнейшего образования. В едином пространстве Российской Федерации у вас прекрасные перспективы для самореализации. Россия – страна огромных возможностей. Уверен, вы найдете для себя достойное место в жизни», – выразил мнение Глава Чувашии. Он добавил, что прочной основой процветания страны является новый майский указ Президента России, в котором обозначены также ориентиры развития системы образования.

Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Александр Иванов подчеркнул, что наш регион традиционно входит в десятку лучших субъектов России по итогам Всероссийской олимпиады. «Приятно, что и в этом году ребята вернулись не с пустыми руками. Перед вами открываются новые двери и возможности. Уверен, что у вас есть мотивация и дальше развиваться и самосовершенствоваться», – сказал министр.

В ходе встречи ребята рассказали об опыте участия в олимпиаде, об особенностях подготовки.

Ученик гимназии № 5 г. Чебоксары, неоднократный участник олимпиад, ставший в этом году победителем олимпиады по истории и одновременно призером олимпиады по обществознанию, Никита Гущин выступил с предложением привлекать призеров олимпиад к работе по подготовке следующих поколений олимпиадников. Он пояснил, что задания олимпиадного формата отличаются от стандартных школьных заданий. «Чтобы успешно выступать на олимпиадах, нужно формировать особый тип мышления. У нас есть опыт участия. Мы знакомы с форматом состязаний. Почему бы нам не поделиться знаниями», – обозначил победитель.

Предложение получило одобрение у участников встречи. Отмечено также, что по поручению Главы Чувашии в Министерстве образования и молодежной политики республики рассматривается вопрос о создании центра подготовки одаренных детей на базе одного из детских лагерей. Михаил Игнатьев, в свою очередь, предложил объявить среди детей конкурс на лучшее название такого центра.

Ученик 11 класса МБОУ «Карабай-Шемуршинская СОШ» Шемуршинского района Ермолаев Денис стал призером по предмету «Физкультура» и подтвердил, что Чувашия – самый спортивный регион России. Ученик отметил, что подобные соревнования учат преодолевать жизненные трудности и закаляют характер. Всего 4 школьника республики стали призерами по этому направлению.

Призер по биологии ученица 9 класса лицея №44 г. Чебоксары Лидия Буракова рассказала, что увлекается биологией с ранних лет. Для того чтобы успешно выступить на олимпиаде, она приложила много усилий, занималась исследовательской деятельностью. Лидия прошла строгий отбор и целый месяц обучалась в образовательном центре «Сириус» в г. Сочи. Ученица подчеркнула важность ресурсного обеспечения подготовки олимпиадников.

В этом году 5 ребят из Чувашии стали призерами по ОБЖ. Одна из них – ученица 11 класса столичной школы №29 Ольга Константинова – отметила, что добиться успеха на олимпиаде ей помогла отработка практических навыков в учреждениях, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности, в частности, в пожарных частях.

На встрече также присутствовали руководители ведущих высших учебный заведений Чувашии: ректор ЧГУ Андрей Александров, ректор ЧГПУ им. И.Я. Яковлева Владимир Иванов, ректор Чувашской государственной сельскохозяйственной академии Андрей Макушев. Они рассказали, какие условия созданы в их учебных заведениях для получения качественного образования, и заверили, что в республике знания одаренных ребят востребованы.

В конце общения Глава Чувашии обратился к олимпиадникам: «Впереди у вас большие перспективы. Вы можете прославиться в России или в мире. Мы будем гордиться вами. Но первые знания вы получили в Чувашии. Цените и помните это».

Встреча завершилась вручением благодарственных писем Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики