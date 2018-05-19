Мечты сбываются с «Ростелекомом»: юные робототехники из Чувашии побывали в Иннополисе

«Ростелеком» организовал поездку в Иннополис для школьников из Чувашии – лауреатов регионального этапа Всероссийской робототехнической олимпиады. Начинающие конструкторы посетили технопарк, ознакомились с деятельностью лаборатории Университета Иннополис и приняли участие в мастер-классе по программированию умных машин.

В наукограде побывали ребята из Чебоксар, Новочебоксарска, Ядрина и Большого Сундыря. После обзорной экскурсии по городу дети отправились в научно-исследовательскую лабораторию робототехники IT-вуза, где ознакомились с разработками в области искусственного интеллекта. Живой интерес у школьников вызвали электромобиль и человекоподобный робот Валли, умеющий двигаться и говорить.

Программу завершил мастер-класс от студентов университета. Школьники учились программировать роботов на выполнение определенных задач. С помощью инфракрасного датчика расстояния ребята настраивали машины на измерение длины отрезка до заданной точки. Этот принцип используется в умных решениях для дома, беспилотных автомобилях, лазерных дальномерах. Чтобы робот самостоятельно выбирал направление движения и беспрепятственно перемещался, юные техники использовали датчик освещенности. Системы анализа света, отражающегося от поверхностей, применяются на производстве для сортировки продукции.

Семиклассники Дима и Вадим наделили железного человека способностью воспроизводить речь на основе заданной последовательности слов. Дети использовали технологию для приложений и сервисов с голосовыми помощниками.

Дмитрий Петров, ученик новочебоксарской школы №13: «Робототехникой я занимаюсь с детства. За это время собрал порядка 150 устройств. В 2015 году представлял Чувашию на состязаниях в Иннопполисе и из 20 участников со всей России занял третье место в своей возрастной категории. С тех пор приезжаю сюда ежегодно, но в подобном мастер-классе участвовал впервые. Здесь и роботы другие, и программное обеспечение высокого уровня. Было очень интересно!»

Вадим Семенов, ученик чебоксарской гимназии №1: «Я побывал в Иннополисе впервые. Сбылась моя мечта! Понравился и сам город, и университет, и мастер-класс. Эмоций очень много! Возможно, буду пробовать поступать в IT-лицей наукограда».

Региональный этап Всероссийской робототехнической олимпиады состоялся 22 апреля в Чебоксарах. Участие в турнире «Еда имеет значение» приняли три сотни робототехников из Чувашии в возрасте от 5 до 17 лет. Организатором мероприятия стал Центр молодежного инновационного творчества республики.

«Ростелеком» выступил партнером турнира. Специальный приз от цифрового оператора за самую оригинальную конструкторскую разработку в категории «RoboJunior» получил первоклассник Константин Карпов из Новочебоксарска за проект «Чудо-печь». Еще 18 школьников были отмечены сертификатами на экскурсионную поездку в Иннополис. Полученные в ходе поездки знания ребята смогут применить на практике в повседневных занятиях и на следующих технических состязаниях.