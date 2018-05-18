На Чебоксарах установят экран к Чемпионату Мира по футболу

В Чебоксарах прошло выездное совещание по вопросам оформления Красной площади на протяжении предстоящего лета. Участие в нем приняли министр физической культуры и спорта Чувашии Сергей Шелутков, заместитель главы администрации города Чебоксары Алла Салаева.

В ходе совещания было отмечено, что для празднеств Дня России, Дня республики и других летних мероприятий понадобится сцена вместе с большим экраном. Администрацией города Чебоксары совместно с Минкультуры Чувашии и Минспорта Чувашии в целях экономии бюджетных средств на настройку экрана, работу монтажников принято решение разместить экран с 11 по 25 июня.

Дизайн-проект проходит согласование в АНО «Оргкомитет «Россия-2018» и предварительно выглядит так.

Благодаря этому горожане получат возможность смотреть матчи сборной России на Чемпионате Мира по футболу прямо на Красной площади. Отметим, экран шириной 14 метров и высотой 7 метров установят на высоте 9 метров над землей. 18-метровая конструкция будет видна и с другой стороны чебоксарского залива. Дополнительно напомним, что на всей территории Красной площади запрещено употреблять алкоголь.

«Верим, что мы вместе с горожанами на Красной площади сможем увидеть футбол в исполнении сборной России, возможно, и в финале Чемпионата Мира 15 июля», — прокомментировал результаты совещания глава администрации города Алексей Ладыков