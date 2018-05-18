18 мая Чувашский национальный музей и его филиалы можно посетить бесплатно

18 мая, в Международный день музеев, Чувашский национальный музей и его филиалы можно будет посетить бесплатно.

В Чувашском национальном музее в этот день для вас работают экспозиции «Древние обитатели Чувашского края по данным археологии и палеонтологии», «История чувашского народа и Чувашского края с IX до начала XX вв.», «Чувашия в XX веке», «Природа и человек» и выставки «Во благо Родины: деятельность И.Я. Яковлева и А.В. Жиркевича», «Сокровища медной горы», «Чувашский государственный театр юного зрителя: 85 лет на сцене и в закулисье».

Адрес: Красная площадь, д.5/2

Телефон: 62-55-66, 62-35-10

В Музейно-выставочном центре будут работать Музей воинской Славы Чувашской Республики и выставки «На груди красуются», «Слава воину-победителю», Детский музейный центр. Коммерческие выставки«Чудо под микроскопом» и «Парк пушистых» можно посетить по обычной стоимости.

Адрес: бульвар купца Ефремова, 10

Телефон: 62-01-78

Музей В.И. Чапаева приглашает посетить постоянную экспозицию, посвященную жизни легендарного полководца В.И. Чапаева, и выставки «С именем Чапаева – на страже Отчизны», «Мы, солдаты ушедших эпох», «Выдающиеся люди земли Чувашской».

Адрес: пр. Ленина, д.46а

Телефон: 56-20-61

В Музее чувашской вышивки работают постоянная экспозиция об истории развития чувашской вышивки, выставки «В творении рук – сила души и тепла», «Прикосновение весны».

Адрес: ул. К. Маркса, 32

Телефон: 62-03-44

Литературный музей им. К.В. Иванова приглашает на постоянную экспозицию и выставки «Халăх ачи пуласчĕ ман» (Стать бы мне сыном народа) к 80-летию А. Кибеч, «Çулсем чĕнеççĕ» (Дороги зовут) к 100-летию Н. Евстафьева, «Мухтав ӗмӗре» (Велик на все времена) к 170-летию И.Я. Яковлева, «Ан васкат вăхăта» (Не торопи время) к 70-летию А. Ыхры.

Адрес: ул. Ленинградская, 29

Телефон: 62-21-43

В Музее Михаила Сеспеля (г. Чебоксары) можно посетить постоянную экспозицию «Подснежник среди бури» и выставку «Сеспель в изобразительном искусстве».

Адрес: г. Чебоксары, ул. М. Сеспеля, 8

Телефон: 58-08-78

В Музее Михаила Сеспеля (Канашский район) действует постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству Михаила Сеспеля.

Адрес: Канашский р-н, д. Сеспель, ул. Школьная, д.66

Телефон: 8-927-999-34-04

Приглашаем всех посетить Чувашский национальный музей и его филиалы.