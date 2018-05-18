199 хозяйств Чувашии завершили сев яровых зерновых и зернобобовых культур

На 17 мая сев яровых зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах республики проведен на 132,9 тыс. га или 62,0% от запланированного (в 2017 г. – 131,1 тыс. га или 63,7%). 199 хозяйств республики сев яровых зерновых и зернобобовых культур завершили (в 2017 г. – 196 хозяйств). Такие данные публикует Минсельхоз Чувашии.

Более 70% запланированной площади засеяно в Батыревском (71,8%), Комсомольском (74,8%), Шемуршинском (79,2%), Шумерлинском (71,1%), Ядринском (71,1%) и Яльчикском (83,8%) районах.

Наибольшие площади посеяны в Яльчикском (13,0 тыс. га) и Батыревском (10,1 тыс. га) районах.

Среднесуточный темп сева по республике сегодня составляет 12,8 тыс. га.

Посеяно 1133 га кукурузы на зеленую массу (в 2017 г. – 287 га). В Вурнарском, Чебоксарском и Яльчикском районах посеяно 1107 га кукурузы на зерно (в 2017 г. – 85 га).

Картофель в сельскохозяйственных организациях и крупных К(Ф)Х посажен на 2,5 тыс. га (в 2017 г. – 2,6 тыс. га).

Овощи открытого грунта посеяны на 217 га (в 2017 г. – 528 га), семенники овощных культур – на 359 га (в 2017 г. – 380 га).

Кормовые культуры посеяны на 9,8 тыс. га (в 2017 г. – 10,6 тыс. га).

Сахарная свекла посеяна на площади 545 га (в 2017 году – 756 га).

Сев масличных культур (подсолнечник, рапс, горчица и пр.) проведен на 7,5 тыс. га (в 2017 году – 4,2 тыс. га).

Обрезка главных корневищ хмеля проведена на 87,7 га (в 2017 году – 68 га).

Хмель навешен на 47 га (в 2017 году – 16 га).