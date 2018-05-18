Алексей Ладыков проинспектировал ход дорожного ремонта в Чебоксарах

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков проинспектировал ход дорожного ремонта в рамках реализации федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». На выезде было оценено выполнение работ по проспектам Ленина, Московский, Тракторостроителей, улицам Энгельса и Маршака.

Как отметил глава администрации Алексей Ладыков, качеству выполняемого ремонта уделяется повышенное внимание. В прошлом году для контроля была организована многоуровневая система проверки: технадзор МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства», группа строительного контроля ООО «Инвестхолдингстрой» (г. Казань), передвижная диагностическая лаборатория, Общероссийский народный фронт, другие общественные организации. Данная практика показала свою эффективность, было решено ее продолжить.

На проезде от пр. Ленина до ул. Энгельса завершены работы, идет приемка. Подрядной организацией УМ-1 ПАО «Дорисс» выполнен ямочный ремонт на прилегающих территориях.

ООО «Магистраль» на ул. Маршака осуществляет устройство выравнивающего слоя и монтаж бортовых камней. По словам директора, все работы идут по графику, местные жители относятся с пониманием к возникшим временным неудобствам.

Глава администрации обратил внимание подрядчика на необходимость обустройства искусственных дорожных неровностей в местах, где сосредоточены детские сады и школы.

На Московском проспекте работы ведутся преимущественно в ночное время, чтобы избежать пробок и заторов. При расширении Московского проспекта у одноименного моста потребуется перенести подземные и надземные коммуникации, обустроить тротуар вдоль дороги. Через неделю запланирована укладка асфальта.

На проспекте Тракторостроителей ООО «Автодор» продолжает монтировать новые бордюры вдоль проезжей части проспекта, на следующей неделе начнется асфальтирование дороги. Как заверил подрядчик, есть все необходимые ресурсы, чтобы работать круглосуточно.

Подрядным организациям поручено провести благоустройство прилегающих территорий: сделать твердое покрытие на площадках для контейнеров ТБО, при необходимости выполнить ямочный ремонт за съездами ремонтируемых дорог.

«Ремонт дорог идет по утвержденному плану. Прошу каждого подрядчика отнестись ответственно к реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Масштабы работ позволят нам повысить комфортность проживания горожан и снизить число мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Необходимо выполнить ремонт качественно, с учетом долгосрочной перспективы, выдерживать заданный темп», — резюмировал Алексей Ладыков.



До конца 2018 года нормативным требованиям будет соответствовать почти 60% чебоксарских дорог.

СПРАВОЧНО:

В 2018 году в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано 36 улиц общей протяженностью более 35 км. На эти цели выделяется 752 млн рублей.