РУСТЭМ ХАМИТОВ, Глава Республики Башкортостан

«Язык матери и отца знать нужно обязательно. Только принуждением невозможно это сделать. Через убеждение, через вовлечение человека в языковую среду можно добиться результата. Язык должен быть нужен и в деловой жизни, нужен и для души, для того, чтобы ощущать себя связанным родственными связями с народом, который дал тебе жизнь… Сохранение родного языка — это серьезная, большая работа. Нужны помощь, литература, музыка, записи концертов. И у нас будут гранты на поддержку не только башкирского, чувашского, но и русского языка, который сегодня размывается и тоже нуждается в поддержке».