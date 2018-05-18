Услуги для поездки

Агентство воздушных сообщений ООО «ЛАВАНА» аккредитовано при Транспортной Клиринговой Палате и имеет Сертификат на продажу воздушных перевозок на все авиакомпании России и СНГ и по всему миру.

В Обществе работают хорошо подготовленные сертифицированные специалисты.

Общество работает 15 лет на этом рынке.

ООО «ЛАВАНА» оказывает следующие виды услуг:

• продажа авиабилетов на все внутренние и международные рейсы;

• продажа железнодорожных билетов по России, СНГ и Европе;

• продажа железнодорожных билетов на пригородные поезда;

• бронирование гостиниц по России, СНГ и по всему миру;

• прием заказов по телефону, факсу и Интернету;

• доставка авиа- и ж/д билетов заказчику;

• медицинское страхование пассажиров, выезжающих за границу.

Введен новый вид услуг по бронированию электронных железнодорожных и авиационных электронных билетов. Это позволяет бронировать и оплачивать авиа- и железнодорожные билеты для сотрудников компании, друзей, родственников в нашем офисе, а получать билеты в любом городе России (для ЖД) и мира (по авиабилетам) без дополнительной оплаты.

Электронные билеты невозможно потерять.

Электронные билеты позволяют экономить дорогое время делового человека. Электронные билеты не надо доставлять ЗАКАЗЧИКУ, достаточно отправить факс, электронной почтой с номером заказа или по телефону назвать номер заказа.

Бронирование гостиниц осуществляется на основании договоров с гостиничными операторами, благодаря чему не происходит удорожание услуг. Наши операторы работают со всеми гостиницами России, СНГ и за рубежом и имеют возможность предложить вам самые приемлемые номера.

Билеты, гостиницы наш клиент может получить, не выходя из дома, офиса, за считанные минуты.

После оказания услуг предоставляются все необходимые бухгалтерские документы — счет, акт об оказанных услугах.

Оплата как по наличному, так и по безналичному расчету.

Имеется курьер по доставке бумажных билетов.

Приглашаем организации и фирмы к заключению договоров на обслуживание.

Мы работаем 365 дней в году.

Режим работы: с 7.30 до 19.00 без обеда, выходных и праздничных дней.

Наши контакты: (8352) 62-13-86. E-mail: lavana@inbox.ru

428000, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 21.

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