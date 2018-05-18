Услуги для поездки

Агентство воздушных сообщений ООО «ЛАВАНА» аккредитовано при Транспортной Клиринговой Палате и имеет Сертификат на продажу воздушных перевозок на все авиакомпании России и СНГ и по всему миру.
В Обществе работают хорошо подготовленные сертифицированные специалисты.
Общество работает 15 лет на этом рынке.
ООО «ЛАВАНА» оказывает следующие виды услуг:
• продажа авиабилетов на все внутренние и международные рейсы;
• продажа железнодорожных билетов по России, СНГ и Европе;
• продажа железнодорожных билетов на пригородные поезда;
• бронирование гостиниц по России, СНГ и по всему миру;
• прием заказов по телефону, факсу и Интернету;
• доставка авиа- и ж/д билетов заказчику;
• медицинское страхование пассажиров, выезжающих за границу.
Введен новый вид услуг по бронированию электронных железнодорожных и авиационных электронных билетов. Это позволяет бронировать и оплачивать авиа- и железнодорожные билеты для сотрудников компании, друзей, родственников в нашем офисе, а получать билеты в любом городе России (для ЖД) и мира (по авиабилетам) без дополнительной оплаты.
Электронные билеты невозможно потерять.
Электронные билеты позволяют экономить дорогое время делового человека. Электронные билеты не надо доставлять ЗАКАЗЧИКУ, достаточно отправить факс, электронной почтой с номером заказа или по телефону назвать номер заказа.
Бронирование гостиниц осуществляется на основании договоров с гостиничными операторами, благодаря чему не происходит удорожание услуг. Наши операторы работают со всеми гостиницами России, СНГ и за рубежом и имеют возможность предложить вам самые приемлемые номера.
Билеты, гостиницы наш клиент может получить, не выходя из дома, офиса, за считанные минуты.
После оказания услуг предоставляются все необходимые бухгалтерские документы — счет, акт об оказанных услугах.
Оплата как по наличному, так и по безналичному расчету.
Имеется курьер по доставке бумажных билетов.
Приглашаем организации и фирмы к заключению договоров на обслуживание.
Мы работаем 365 дней в году.
Режим работы: с 7.30 до 19.00 без обеда, выходных и праздничных дней.
Наши контакты: (8352) 62-13-86. E-mail: lavana@inbox.ru
428000, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 21.
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Услуги для поездки
Агентство воздушных сообщений ООО «ЛАВАНА» аккредитовано при Транспортной Клиринговой Палате и имеет Сертификат на продажу воздушных перевозок на все авиакомпании России и СНГ и по всему миру.