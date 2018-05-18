Столкнулись с бензовозом

На этой неделе в среду сразу два бензовоза попали в дорожную сводку ГИБДД Чувашии. В ДТП с участием одного из них погиб человек.

Первая авария произошла утром в Цивильском районе. На автодороге «Волга — Мариинский Посад — Конары» лоб в лоб столкнулись УАЗ «Патриот» и бензовоз. Пожилой водитель внедорожника скончался на месте, пассажиров в его машине не было. Предварительной причиной происшествия мог стать выезд на «встречку» «Патриота».

Чуть позже, уже днем, не удалось избежать аварии на мосту через Чебоксарскую ГЭС. Там столкнулись бензовоз и водовоз. Из-за ДТП движение в сторону Марий Эл было ограничено, образовалась многокилометровая пробка.

ФОТО со страницы ГИБДД Чувашии «Вконтакте»