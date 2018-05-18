Лесоруб из Чувашии завоевал кубок

Вальщик леса из заволжской Сосновки Артем Шашков одержал победу в профессиональном соревновании на кубок мира Husqvarna в Чехии.

Оно прошло в рамках подготовки к более крупному состязанию — XXXIII чемпионату мира среди вальщиков леса, который состоится в Норвегии. Наш земляк будет участвовать в нем в составе сборной команды России. Данный чемпионат — официально зарегистрированные соревнования, организуемые международной ассоциацией вальщиков леса?— спортсменов IALC, которые проводятся раз в два года. Это главное мероприятие для специалистов, работающих с бензопилой, традиционно собирающее команды из разных частей мира. Первые соревнования прошли еще в 1970 году по инициативе специалистов из Венгрии и Югославии. В нынешних соревнованиях участвуют профессионалы из 30 стран, сообщает пресс-служба Минэкономразвития республики.